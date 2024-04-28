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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حماس: لا نجد مشاكل في عرض الهدنة الأخير.. وأجواء إيجابية تحيط بالمناقشات

صدى البلد

في تصريح حديث لوكالة “فرانس برس”، أعرب مسؤول كبير في حماس، عن أن الحركة الفلسطينية لا ترى أي مشاكل كبيرة في اقتراح الهدنة الأخير من إسرائيل ومصر فيما يتعلق بغزة.

أشار المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إلى أجواء إيجابية تحيط بالمناقشات ما لم تظهر عقبات جديدة من الجانب الإسرائيلي.

ونوه بأن حماس منفتحة على الاقتراح،  وستقدم ردها خلال اجتماع مع الوسطاء المصريين والقطريين في القاهرة، بقيادة القيادي البارز في حماس خليل الحية.

ووفقا  لوكالة “فرانس برس”، توفر هذه الأخبار، لمحة عن وجهة نظر حماس، واستعدادها للمشاركة في مفاوضات وقف إطلاق النار، مما يشير إلى تحول محتمل في الصراع المستمر، كما تسلط الضوء على أهمية الجهود الدبلوماسية في معالجة الوضع في غزة، وتؤكد دور الوسطاء مثل مصر في تسهيل الحوار بين الأطراف المعنية.

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