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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بعد وفاة والدتها.. رانيا فريد شوقي فى زيارة للسيدة نفسية

رانيا فريد شوقي
رانيا فريد شوقي

أعربت الفنانة رانيا فريد شوقي عن سعادتها بزيارة مسجد السيدة نفسية والتى كانت تسعى لزيارته منذ وقتا طويل.

 

ونشرت رانيا صورة لها من أمام المسجد على صفحتها الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام وعلقت عليها قائلة: حبيبتي يا بوسي اشكرك انك حققتيلي امنيتي بقالي فترة نفسي اروح ازور السيدة نفيسة و الحمدلله تمت.

 

 

استقبلت الفنانة رانيا فريد شوقي عزاء والدتها، شهر مارس الماضى بمسجد الشرطة بمنطقة أكتوبر، وحرص على التواجد عدد كبير من النجوم منهم يسرا، مجدي كامل، والإعلامية هالة سرحان.

 

أقيمت صلاة الجنازة على سهير ترك والدة الفنانة رانيا فريد شوقي، وأرملة وحش الشاشة فريد شوقي، بعد صلاة الظهر في مسجد فريد شوقي في منطقة العجوزة، إذ أنه بعدها يتمّ الدفن في مقابر العائلة بطريق الفيوم.

 

وحرص عدد كبير من الفنانين على مواساة الفنانة رانيا فريد شوقي وشقيقتها عبير، وابنة شقيقتهم ناهد السباعي، إذ كان أول الحاضرين الفنانة رانيا محمود ياسين ووالدتها الفنانة شهيرة، وسلوى محمد علي، والمخرج عمرو عرفة.  

توفيت سهير ترك، أرملة الفنان فريد شوقي ووالدة الفنانة رانيا فريد شوقي، بعد معاناة مع المرض منذ أشهر.

 

رانيا فريد شوقي مسجد السيدة نفسية الفنانة رانيا فريد شوقي

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