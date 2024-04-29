مفيش ضرر.. مياه قنا: تسريب محطة المسيد نتيجة أسطوانة كلور فارغة

أصدرت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بـ قنا ، بياناً اليوم الإثنين، حول تسريب أسطوانة كلور بمحطة مياه الشرب بقرية المسيد، والذى تسبب فى إصابة ١٣ شخصا بحالات اختناق.

وأوضح بيان شركة مياه قنا، أن ما حدث بمحطة مياه المسيد بمركز قوص هو تسريب بسيط من اسطوانة كلور فارغة أثناء تبديل الاسطوانة داخل المحطة، وتعمل منذ أمس بحالة جيدة.

وأشار بيان شركة مياه قنا ، إلى أن مياه الشرب بمحطة مياه المسيد صالحة ومطابقة للمواصفات ولا توجد بها أى مشكلات.

وكان اللواء مصطفى مبروك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا ، تلقى إخطارا من غرفة العمليات، يفيد إصابة عدد من الأشخاص بحالات اختناق فى قرية المسيد التابعة لمركز قوص.

ودفع مرفق اسعاف قنا ، بعدد من السيارات إلى موقع البلاغ، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى قوص المركزى لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم، وتبين إصابة ١٣ شخصا بحالات اختناق، عقب حدوث تسريب لغاز الكلور من محطة مياه قرية المسيد بمركز قوص.

انتقلت الأجهزة المعنية إلى محطة المياه، لمتابعة الأوضاع والإشراف على نقل المصابين إلى المستشفى، مع تكثيف الجهود لكشف ملابسات الواقعة.