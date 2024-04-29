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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

"سمارت للطيران" تحتفل بانضمام أحدث أجهزة ومعدات الخدمات الأرضية .. صور

سمارت للطيران
سمارت للطيران

احتفلت اليوم شركة سمارت للطيران، إحدى الشركات التابعة لوزارة الطيران المدنى، بانضمام أحدث أجهزة ومعدات الخدمات الأرضية لتعزيز نشاط الخدمات الأرضية للطائرات والركاب بما يخدم المسافرين عبر مطار القاهرة الدولي ومطارات الجذب السياحي المصري، ويأتي ذلك في إطار استراتيجية التطوير والتحديث التي تتبناها وزارة الطيران.

أقيمت الاحتفالية تحت رعاية الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني وبحضور الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيـران والمهندس محمد سعيد محروس، رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية والمهندس يحيى زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران والملاح هشام طاحون رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية ولفيف من قيادات قطاع الطيران المدني وممثلي الوكالات وشركات الطيران الخاصة.

وفي بداية الاحتفال تم عرض فيلم تسجيلي حول نشاط الشركة وخدمات الطيران الخاص وخدمة رجال الأعمال والإسعاف الطائر بالإضافة إلى بعض الأنشطة الأخرى التي تقدمها الشركة؛ ومن بينها نشاط الخدمات الأرضية للطائرات والركاب وتموين الطائرات بالوقود وأعمال الصيانة والتفتيش على الطائرات؛ كما تم استعراض رؤية  الشركة وأهدافها خلال المرحلة القادمة.

وتفقد الحضور أحدث الأجهزة والمعدات التي تم تطويرها وتزويد نشاط الشركة بها لخدمة جميع الطائرات الخاصة والشارتر والتي تصل حمولتها إلى ٥٠ طنا، وجاء من بينها معدات سحب الطائرات (pushback) ووحدة تزويد الكهرباء الأرضية (GPU)  لتوفير الطاقة الكهربائية اللازمة للطائرات على أرض المهبط، وكذا معدات تزويد الطائرة بالمياه النقية ومعدات إمداد الطائرات بالأكسجين والنيتروجين؛ بالإضافة إلى سيارات الليموزين وأتوبيسات نقل الركاب.

ومن جانبه قدم الطيار عزت عبد الرحمن رئيس شركة سمارت للطيران الشكر والتقدير للفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني وجميع القيادات المعنية بالوزارة على دعمهم الكامل للشركه، مشيدًا بالجهود الداعمة من أجل تطوير وتحديث كافة أنشطة الخدمة الأرضية، وكذلك تشغيل نشاط الخدمة الأرضية بمطار القاهرة الدولى يعد ضخ استثمارات جديدة لنشاط الشركة من خلال التنسيق والتعاون مع شركة وان بورت؛ وهى إحدى الشركات المتخصصة في مجال المناولة الأرضية والخدمات اللوجستية.

وأكد عبد الرحمن على أهمية تطوير أجهزة الخدمات الأرضية بمطار القاهرة الدولي كمرحلة أولي يعقبها مراحل التطوير بمحطات الخدمات الأرضية بمناطق الجذب السياحي المصري بكل من مطارات شرم الشيخ والغردقة وسفنكس والعلمين وأسوان؛ بما يلبي احتياجات عملائنا من مختلف دول العالم، مضيفًا أن الشركة تسعى دائمًا نحو إرضاء عملائها وتحقيق متطلباتهم وتقديم خدمات عالية وآمنة بما يوفر في الوقت والجهد مع الالتزام التام بأعلى معايير الدقة.

جدير بالذكر أن شركة سمارت للطيران، شركة مساهمة مصرية تأسست في عام ٢٠٠٧؛ وتقدم الشركة أفضل ما لديها من أجل خدمة قطاع الطيران الخاص بمصر من خلال أسطول الشركة من طائرات الـ VIP وطائرات الإسعاف الطائر ، وخدمات التاكسي الطائر، والفحص الجوي بالتعاون مع الشركة الوطنية للملاحة الجوية وأعمال الوكالة والخدمات الأرضية وخدمات الصيانة المقدمة لشركات الطيران ونشاط معايرة المطارات جنباً إلى جنب مع نشاط الخدمة الأرضية مع الالتزام بأعلى معدلات السلامة والجوده طبقاً للتشريعات المحلية والدولية.

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