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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

ادعوله بالرحمة.. نهال عنبر تنعى عصام الشماع

نهال عنبر
نهال عنبر

حرصت الفنانة نهال عنبر، على نعي المخرج والسيناريست الراحل عصام الشماع، الذي وافته المنية صباح اليوم الإثنين 29 أبريل، وشيعت جنازته ظهر اليوم.

 

وكتبت نهال عنبر، نعيا لـ عصام الشماع، عبر تطبيق انستجرام، قالت فيه: «البقاء لله وفاة المخرج والسيناريست الكبير عصام الشماع عن عمر 69  عام.. ادعوله بالرحمة والمغفرة».

وتوفي عصام الشماع، في الساعات الأولى صباح اليوم الإثنين 29 أبريل، وشيعت جنازته ظهرا من مسجد السيدة نفيسة.

منشور نهال عنبر 

وفاة عصام الشماع 

وتوفى اليوم الإثنين 29 أبريل،  السيناريست عصام الشماع بعد صراع طويل مع المرض.

 

عزاء عصام الشماع 

كشفت أسرة المؤلف والمخرج عصام الشماع عن موعد ومكان العزاء .

وكتب نجل شقيق الدكتور عصام الشماع عبر صفحته بموقع فيس بوك: شكر كبير لمن حضر صلاة الجنازة ومراسم الدفن اليوم، وعزاء عمي المؤلف والمخرج د. عصام الشماع غدا الثلاثاء في مسجد الشرطة (صلاح سالم) بقاعة الإيمان.

 

مسيرة عصام الشماع 

وبدأ عصام الشماع حياته فى دراسة  الطب والجراحة في جامعة عين شمس، وحصل على البكالوريوس في عام 1982. وله العديد من الأعمال الفنية التي تحمل رؤى جديدة. 

في 2011 تم إنتخابه كنائب رئيس مجلس إدارة جمعية كتاب ونقاد السينما.

 

أهم أعماله

ومن أهم أفلام عصام الشماع أخلاق العبيد و الكبريت الأحمر ج2 - والكارما   والفاجومي و قمر 14 و نافذه علي العالم و اسلحه دمار شامل 
كما قدم فيلم  علمني حبك و رجل في زمن العولمه و  راندفو. 

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