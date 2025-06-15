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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

المريخ يستعد لعروض ساحرة في سماء مصر خلال أيام

المريخ
المريخ
إسلام خالد

تشهد سماء مصر خلال الايام القادمة واحدة من أبرز الظواهر الفلكية المرتبطة بكوكب المريخ، حيث يظهر الكوكب الأحمر ليلًا في مشهد مميز وهو يقترن بالنجم اللامع "ريجولس" أو قلب الأسد، ألمع نجوم كوكبة الأسد، ويحدث هذا الاقتران ابتداءً من يوم 10 وحتى 25 يونيو، ليبلغ ذروته في ليلة 17 يونيو، ويُمكن رؤيته بعد غروب الشمس مباشرة وحتى دخول الليل.

اقتران المريخ مع نجم قلب الأسد 

وقال الدكتور أشرف تادرس رئيس قسم الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، اننا نشهد واحدة من أبرز الظواهر الفلكية في مصر هذا الشهر وهي اقتران كوكب المريخ – المعروف بالكوكب الأحمر – مع نجم ريجولس Regulus أو "قلب الأسد"، ألمع نجوم كوكبة الأسد.

واوضح تادرس انه يمكن رؤية هذا المشهد السماوي بعد غروب الشمس مباشرة وحتى دخول الليل، في الفترة من 10 إلى 25 يونيو، ولكن تكون ذروته في مساء الاثنين 17 يونيو.

ويعد نجم ريجولس من النجوم اللامعة في سماء الليل، إذ يبعد عن الأرض نحو 79 سنة ضوئية، وتبلغ كتلته 3.5 مرة مثل كتلة الشمس، مما يمنحه بريقًا واضحًا يميزه عن غيره في السماء.

مشهد ثلاثي فريد

واضاف الدكتور تادرس اننا نعود ونرمي كوكب المريخ مره اخرى خلال هذا الشهر في مشهد ثلاثي فريد، حيث نرى القمر والمريخ وقلب الأسد في ليلة السبت 29 يونيو، حيث يرى القمر مقترنًا مع كل من كوكب المريخ والنجم قلب الأسد في مشهد فلكي خلاب، وهذا الاقتران الثلاثي يمكن متابعته بالعين المجردة من بعد الغروب وحتى الساعة 11:10 مساءً تقريبا، إذا كانت السماء صافية وخالية من السحب أو الغبار.

ويشير الدكتور تادرس إلى أن مثل هذه الظواهر السماوية هي عبارة عن تقاربات زاوية ظاهرية فقط، ولا تعني وجود أي اقتراب حقيقي بين الأجرام السماوية، حيث تفصل بينها مئات الملايين من الكيلومترات.

أفضل أماكن مشاهدة الظواهر الفلكية في مصر

وأكد استاذ الفلك، أن مشاهدة الظواهر الفلكية الليلية آمنة تمامًا ولا تؤثر على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي، وأفضل أماكن لمشاهدتها المناطق البعيدة عن التلوث الضوئي مثل الصحراء، السواحل، والجبال.

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