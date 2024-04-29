السفير محمد حجازي: مصر لديها صلة تاريخية مع البوسنة والهرسك.. فيديو

قال السفير محمد حجازي ، مساعد وزير الخارجية الأسبق ، إن زيارة رئيس المجلس الرئاسي للبوسنة والهرسك تعيد ترسيخ العلاقة مع دولة مرشحة لأن تكون عضو بالاتحاد الاوروبي .

وتابع السفير محمد حجازي ، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج " الحياة اليوم " ، والمذاع على فضائية " الحياة " ، أن مصر لديها صلة تاريخية مع دولة البوسنة والهرسك ، موضحا أن مصر كان لها دور في استقلال البوسنة والهرسك .

وأشار " حجازي " إلى أن مصر سيكون لها صديقا جديدا في الاتحاد الاوروبي ، وبالتالي يمكن تبادل وجهات النظر معاها فيما يخص القضية الفلسطينية .

وأكمل : هناك اتفاق تان بين معظم دول الاتحاد الاوروبي بضرورة وقف اطلاق النار بقطاع غزة .

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