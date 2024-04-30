بمشاركة 10 كليات.. انطلاق فعاليات الملتقى المسرحي لطلاب جامعة كفر الشيخ |صور

شهدت مسرح كلية التجارة بجامعة كفر الشيخ انطلاق فعاليات الملتقى المسرحي لطلابها للعام الجامعي 2023/2024، وذلك برعاية كريمة من الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، والدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور رشدي العدوي منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة.

جاء تنظيم هذا الملتقى المسرحي، من خلال إدارة النشاط الثقافي والفني بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة، ويستمر الملتقى على مدار 10 أيام، بمشاركة كليات الزراعة، التمريض، التربية، الآداب، الصيدلة، التجارة، العلاج الطبيعي، الطب البشري، الهندسة، والطب البيطري.



أكد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، حرص إدارة الجامعة على تنفيذ هذه الأنشطة الإبداعية والثقافية، والتي تسهم في إظهار مواهب الطلاب وصقلها، باعتبارها أنشطة أساسية لا تقل أهمية عن الدراسة الأكاديمية.

وأشار د. دسوقي إلى أن الثقافة بوجه عام والفن بالتحديد هما اللذان يشكلان العقول والوجدان، ويسهمان في بناء شخصية الطالب المتكاملة.



يشارك في الملتقى 10 مسرحيات طلابية، حيث تقدم كل كلية عرضًا مسرحيًا واحدًا يتنافس فيه الطلاب على لقب أفضل عرض مسرحي، وأفضل ممثل، وأفضل ممثلة، وأفضل مخرج، بالإضافة إلى جوائز تشجيعية للأداء المسرحي المتميز.

وأشاد رئيس الجامعة بفعاليات الملتقى، مؤكداً على أن للمسرح آثار تربوية لا تخفى على أحد، وأنه يعد دعامة أساسية للنشاط الطلابي.

حضر فعاليات الملتقى عمداء الكليات المشاركة، والدكتور رشدي العدوي منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة.

تتكون لجنة التحكيم من: الدكتورة أميرة عكاشة، أستاذ مساعد بكلية التربية النوعية، رامي شهاب، مدير المسرح بقصر الثقافة بكفر الشيخ، والمخرج معتصم عبد الرحيم، مخرج مسرحي.

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