شاهد| سيول ضخمة تضرب مدينة مكة المكرمة في السعودية

شهدت مدينة مكة المكرمة في الممكلة العربية السعودية، الثلاثاء، سيول ضخمة، حيث تركزت الأمطار الغزيرة في الجزء الشمالي الشرقي من المدينة.

وانتشرت فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي توضح الحجم الضخم للسيول التي ضربت مكة المكرمة، حيث بدت وأنهار تجري مجراها.

https://x.com/tags_algharbiuh/status/1785313178038968331

ومن جانبه، قال المركز الوطني للأرصاد السعودية، الثلاثاء، إنه يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الرياض والشرقية".

وأوضحت الأرصاد السعودية، في تقريرها لحالة الطقس في الممكلة، أن درجة الحرارة العظمي في مكة بلغت 36 والصغرى 27، والرطوبة المتوقعة 85، محذرا من أمطار غزيرة.