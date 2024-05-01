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برلمان

صناعة الشيوخ: تنفيذ رؤية السيسي وأمير الكويت تكفل تحقيق الاستقرار بالشرق الأوسط

محمد المنزلاوى وكيل
محمد المنزلاوى وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ

أكد المهندس محمد المنزلاوى وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ أن مباحثات الرئيس عبد الفتاح السيسي وأمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح خلال زيارة أمير الكويت للقاهرة والتى تعد الأولى منذ توليه منصبه كانت ناجحة وأكدت تطابق وجهتى نظر مصر والكويت تجاه جميع القضايا الاقليمية والعربية والدولية مشيراً إلى أن هذه المباحثات التاريخية أكدت مجدداً عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية وتعكس بكل تأكيد متانة وقوة العلاقات بين البلدين والتنسيق الكامل بينهما تجاه مختلف القضايا الإقليمية والعربية والدولية كما أن تنفيذ رؤية الرئيس السيسى وأمير الكويت تكفل تحقيق الاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط.


وقال " المنزلاوى " فى بيان له أصدره اليوم : إن البيان الصادر عن مباحثات الزعيمين الكبيرين الرئيس السيسى وشقيقه أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وضعت المجتمع الدولى بجميع دوله ومنظماته أمام مسؤولياته تجاه جميع القضايا الاقليمية والدولية بصفة عامة وتجاه الأوضاع بشأن القضية الفلسطينية بصفة خاصة مشيداً برؤية الرئيس السيسى وشقيقه أمير الكويت على ضرورة التوصل لوقف فوري ومستدام لإطلاق النار في قطاع غزة، وضرورة تيسير النفاذ الآمن والكافي والمستدام للمساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني في الأرض المحتلة وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وآخرها القرار رقم 2720 بما في ذلك إنشاء آلية أممية داخل قطاع غزة لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع ورفضهما استمرار إسرائيل في عملياتها العسكرية بما في ذلك إمكانية امتدادها لمدينة رفح الفلسطينية إضافة إلى تحذير مصر والكويت من العواقب الإنسانية الوخيمة التي ستترتب على مثل هذه الخطوة. كما أكدا على خطورة الممارسات الإسرائيلية التي من شأنها توسيع رقعة الصراع وتهديد أمن واستقرار المنطقة والأمن والسلم الدوليين.


وطالب عضو الشيوخ المجتمع الدولي بصفة عامة والولايات المتحدة الأمريكية بصفة خاصة بالاسراع فى تنفيذ رؤية مصر والكويت لاجبار حكومة الاحتلال الاسرائيلى على الوقف الفورى لإطلاق النار وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وفى مقدمتها اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلى لكامل الأراضي الفلسطينية المحتلة مشيداً بالرفض القاطع من مصر والكويت لكل محاولات تصفية القضية الفلسطينية ولانتهاكات إسرائيل للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وكافة محاولات التهجير القسري للفلسطينيين من أرضهم في غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية والتمسك بحق العودة للاجئين الفلسطينيين وقرار الجمعية العامة رقم 194، وشددا على أهمية الدور الحيوي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا، ورفض الاستهداف المتعمد للوكالة، وأهمية دعم ميزانيتها.

محمد المنزلاوي مجلس الشيوخ عبد الفتاح السيسي أمير الكويت

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