إسكان الشيوخ تناقش اقتراحا بشأن مشكلة الصرف الصحي بقرية سيف الدين بالزرقا

ناقشت لجنة الإسكان والنقل بمجلس الشيوخ خلال إجتماعها اليوم برئاسة اللواء خالد سعيد الإقتراح برغبة المقدم من النائب وليد التمامي عضومجلس الشيوخ عن محافظة دمياط بشأن مشكلة الصرف الصحي في قريةسيف الدين مركزالزرقا محافظة دمياط بحضور ممثلي الحكومة المهندس محمود طلعت رئيس مشروعات هيئة الصرف الصحي بدمياط و اللواء احمد شاهين رئيس شركة مياه الشرب والصرف بدمياط و المحاسب علاء سعد رئيس مركز ومدينة الزرقا.

واستعرض النائب وليد التمامي مقدم الاقتراح أمام اعضاء اللجنة وممثلي الحكومة المشكلات التي يعاني منها آهالي قريةسيف الدين مركزالزرقا محافظة دمياط بسبب مشكلة الصرف الصحي ومعانات الأهالي الكبيرة في سبل إيجاد حلول لها خاصتا وان الفترة الحالية حياة كريمة استطاعت ان تنقل كل القري بجميع محافظات مصر لحياة يستحقهاكل مواطن ونحن نبني للجمهورية الجديدة طبثا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يرسخ لمفهوم العمل والعطاء من أجل تحقيق كافة طلبات آهالينا في القري والنجوع .

وتم الاتفاق خلال إجتماع اللحنة علي بدء إستكمال الإعمال الموجودة حاليا من توصيلات لشركة المياة والصرف الصحي من الوصلات الداخلية للمنطقة السكنية المتواجدة في نطاق الحيز العمراني المعتمد وايضا باقي قرية سيف الدين سيتم خدمتها من خلال مشروع حياة كريمة المرحلة الثانية المقرران يبدا في 1/7/2024وتم رصد كافة الاعتمادات للبدء في الوقت المحدد.

وطالبت هيئة مياه الشرب والصرف الصحي النائب وليد التمامي مقدم الاقتراح بتوفير قطعة أرض لعمل محطة رفع صرف صحي للمنطقة الجديدة التي سيتم خدمتها في مشروع حياة كريمة ووعد التمامي خلال اجتماع لجنة الإسكان برئاسة اللواء خالد سعيد بانة سيتم توفير قطعة الأرض المطلوبة بالاستعانة بالقيادات الشعبية وكبار العائلات بقرية سيف الدين ليتم بدء العمل الفوري بأسرع وقت من اجل تحقيق مطلب الأهالي والخدمة العامة.

وطالب رئيس لجنة الإسكان والنقل اللواء خالد سعيد ممثلي الحكومة بسرعة الانتهاء من أعمال الصرف الصحي في قرية سيف الدين مركز الزرقا محافظة دمياط في الوقت الزمني المحدد ومتابعة اللحنة بكافة التفاصيل التي تمت علي أرض الواقع .