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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

عصام عفيفي: عمال مصر بذلوا جهودهم في بناء الدولة العصرية الحديثة

النائب عصام هلال
النائب عصام هلال عفيفي

هنأ النائب عصام هلال عفيفي ، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن ، ووكيل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشيوخ ، الشعب المصري بمناسبة الاحتفال بعيد العمال، موجها لهم تحية تقدير واعتزاز في عيدهم على ما بذلوه من أجل دعم مسيرة البناء والتنمية والنهوض بالوطن فى ظل الظروف الراهنة العصيبة .


وأكد هلال ، في بيان له اليوم ، أن عمال مصر هم بناة هذا الوطن  ودرعه ودورهم وجهدهم فى إحداث النهضة الشاملة في كافة ربوع الوطن، وهم أحد الركائز المهمة التى لا يمكن الاستغناء عنها، فعبر التاريخ كانت الطبقة العاملة المصرية رمزا للوفاء، تواصل العمل ليلًا ونهاراً لإيمانهم بقيمة العمل والإنتاج، واستشراقهم مستقبل أفضل لكل الأجيال، على الرغم ما مروا به من تحديات صعبة، وأزمات عالمية كانت تهدد مصالحهم ومصالح وطنهم، إلا أنهم عزموا على ألا يكون سوى درع وسيف لبناء الوطن وصد الأزمات والتحديات عنه وعن استقراره الاقتصادي.

 

وأوضح هلال، أن عمال مصر بذلوا كافة جهودهم في بناء أعمدة الدولة العصرية الحديثة، مشيدا بتهنئة الرئيس السيسي لهم ووصفه إياهم بأنهم رمز التفاني والإخلاص في العمل، مضيفا أن عمال مصر المخلصين سيكونون كلمة السر في العمل والطريق الأساسي لتحقيق التنمية الشاملة في جميع مواقع العمل والإنتاج.


وأشار الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن ، إلى الجهود المخلصة التي تم بذلها في مختلف مواقع العمل والمشروعات التنموية والخدمية التي نفذتها الدولة في إطار مسيرة التنمية الشاملة من أجل العمل على نحو أفضل ينعم فيه شعب مصر العظيم بحياة كريمة، ومستقبل مشرق يسوده الخير والرخاء.


وتابع هلال: "خلال السنوات العشرة الماضية وفرت الدولة ملايين من فرص العمل لكل فئات المجتمع، وذلك في المشروعات القومية العملاقة التي دشنتها الدولة في الجمهورية الجديدة، وشهدت الدولة خفض معدلات البطالة رغم الأزمات العالمية والحرص على تحسين أجور العمال والموظفين وأصحاب المعاشات ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 6 آلاف جنيه للعاملين بالقطاع العام".


ولفت النائب إلى أن الرئيس السيسي كان له دور بارز ورئيسي في دعم ملف العمال والوقوف في صفهم حيث أصدر قرارات عديدة أبرزها إنشاء صندوق إعانة الطوارئ للعمالة غير المنتظمة وتحويل مستحقات الحسابات الاجتماعية والصحية إليه بما يتيح استثمارها والإنفاق منها في حالات الطوارئ والأزمات على العمالة غير المنتظمة بشكل مستدام بالإضافة إلى تعظيم العائد الاجتماعي والتنموي منه.

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