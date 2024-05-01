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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أيمن شاهين: أمريكا ليس لديها مانع من اجتياح إسرائيل لرفح واحتلالها |فيديو

غزة
غزة

قال الدكتور أيمن شاهين أستاذ العلوم السياسية بجامعة الأزهر بغزة إن أمريكا ليس لديها مانع من اجتياح إسرائيل لرفح واحتلالها وأنه منذ اليوم الأول للحرب وموقف الإدارة الأمريكية هو نفسه موقف نتنياهو وإسرائيل وأن الاختلاف فقط في عدد الضحايا المرتفع.

وأوضح “شاهين” في مداخلة هاتفية لبرنامج مصر جديدة الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور على قناة etc الفضائية’ أن زيارة بلينكن لتل أبيب كان لمناقشة اجتياح رفح وإجلاء المدنيين منها، وأن الإدارة الأمريكية متفقة مع إسرائيل في القضاء على المقاومة الفلسطينية وإنهاء حكم حماس وحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها بفعل كل ما تريد.

وأشار إلي أنه لا يوجد ما يسمى بحكومة متطرفة ولكن إسرائيل كلها متطرفة ولكن هذه الحكومة غالاة المتطرفين ومجموعة من المجانين والمستوطنين.

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