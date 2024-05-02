أخبار التوك شو|"القبائل العربية" يختار السيسي رئيسًا فخريًا للاتحاد.. مصطفى بكري للرئيس السيسي: دمت لنا قائدا جسورا مدافعا عن الوطن والأمة

تناولت برامج التوك شو، خلال الساعات الماضية، عددًا من القضايا والملفات المهمة محليًا وعالميًا، ونستعرض لكم أبرزها من خلال التقرير التالي:

"القبائل العربية" يختار السيسي رئيسًا فخريًا للاتحاد

أكد النائب مصطفى بكري، المتحدث باسم اتحاد القبائل العربية، إن قبائل سيناء وشيوخها، وكذلك القبائل العربية وقياداتها، متفقون على أن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي هو الرئيس الفخري لاتحاد القبائل العربية، معلنا اختياره عن اتفاق القبائل على أن يكون المهندس إبراهيم العرجاني، رئيسا لاتحاد القبائل العربية.

مصطفى بكري للرئيس السيسي: دمت لنا قائدا جسورا مدافعا عن الوطن والأمة

أكد النائب مصطفى بكري، المتحدث باسم اتحاد القبائل العربية، أننا “نقف خلف الرئيس السيسي في جهوده للنهوض بالوطن”، مشيرا إلى أننا نثق في أن مصر ستعبر التحديات، وتمضي إلى عنان السماء.

رئيس مجاهدي سيناء: حرمنا من إقامة احتفالات سابقا بسبب الإرهاب الأسود

رحب الشيخ عبدالله جهامة، رئيس جمعية مجاهدي سيناء، بالحضور الذين شاركوا في المؤتمر التأسيسي الأول لاتحاد القبائل العربية على هذه الأرض الطيب المبارك، قائلاً «بصفتي ابن المنطقة، يسعدني ويشرفني باسم شيوخ وقبائل سيناء، الترحيب بالحضور الذين شرفونا في هذا المكان الطيب المبارك».

«مُهلة جديدة لسيارات المصريين بالخارج».. متحدث الوزراء يكشف الفئات المستحقة

كشف المستشار محمد الحمصانى، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، تفاصيل موافقة مجلس الوزراء على الطلب المقدم من "شركة كوفيكاب إيجيبت" ش.م.م، بشأن إقامة مشروع جديد في مجال تصنيع الأسلاك والكابلات الكهربائية للسيارات، يعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة، على مساحة تصل لنحو 30.3 ألف م2، بالقطعتين رقمي 1 و2 بالمنطقة الصناعية ـ الشريط الصناعي بالمطورين الجنوبية ـ بمدينة العاشر من رمضان، بتكلفة استثمارية تصل إلى 88 مليون دولار، ومن المُخطط أن يستوعب المشروع 205 عمال مصريين، والالتزام بنسبة 60% للمكون المحلي، وتصدير جانب كبير من إنتاجه للخارج.

مكافأة نهاية خدمة وإلغاء استمارة 6.. مفاجأة سارة لعمال القطاعين الحكومي والخاص

قال محمد جبران، رئيس اتحاد عمال مصر، إن الرئيس السيسي حريص على الاهتمام بالعمالة غير المنتظمة، ويوليها اهتمامًا واضحًا، متابعًا: الحد الأدنى للأجور في 2018 كان 1200 جنيه، ولكن الآن أصبح 6 آلاف جنيه.

مستشار الرئيس: مافيش في الدنيا أدوية أو أطعمة أو لقاح إلا ولها آثار جانبية

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أن التطعيمات في كثير من الأحيان أنقذت حياة الملايين من البشر ولدينا منظومة تطعيمات مبرمجة منها الإجباري والاختياري.

وزارة الصحة : لا يوجد عقار أو دواء آمن بنسبة 100%

علق حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة على الأثار السلبية والجانبية للقاح فيروس كورونا استرازينيكا، وما هي أبرز الأعراض السلبية التي ظهرت في مصر.

عالم أزهري يرد على زاهي حواس: صدق القرآن لا يحتاج لدليل.. فيديو

رد الدكتور أحمد ترك، أحد علماء الأزهر الشريف، تصريحات الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار الشهير، والتي أثارها تصريح حول أنه لا يوجد دليل على وجود الأنبياء في مصر القديمة عند الفراعنة.

وزير الدفاع الإسرائيلي: مستعدون لأي عملية عسكرية بما فيها رفح الفلسطينية

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي، يواف جالانت، خلال لقائه بلينكن، استعداد قواته لأي عملية عسكرية بما فيها رفح الفلسطينية، وذلك وفقا لنبأ عاجل، عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

حالة واحدة تمنع كولومبيا عن قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل.. رئيسها يكشف

كشفت وكالة رويترز بأن الرئيس الكولومبي يعلن عزمه قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.