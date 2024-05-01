رئيس مجاهدي سيناء: حرمنا من إقامة احتفالات سابقا بسبب الإرهاب الأسود

رحب الشيخ عبدالله جهامة، رئيس جمعية مجاهدي سيناء، بالحضور الذين شاركوا في المؤتمر التأسيسي الأول لاتحاد القبائل العربية على هذه الأرض الطيب المبارك، قائلاً «بصفتي ابن المنطقة، يسعدني ويشرفني باسم شيوخ وقبائل سيناء، الترحيب بالحضور الذين شرفونا في هذا المكان الطيب المبارك».

وأضاف "جهامة"، في كلمته خلال المؤتمر التأسيسي الأول لاتحاد القبائل العربية، وعرضته قناة «إكسترا نيوز»، «نحتفل هذا العام بأعياد 25 أبريل، والعام الماضي فقط، ولكن الأعوام التي كانت قبل ذلك حرمنا من إقامة احتفالات نتيجة الإرهاب الأسود، ولكن عادت الاحتفالات بفضل الله سبحانه وتعالى ورجال القوات المسلحة والشرطة».