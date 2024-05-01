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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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بكري: إطلاق اسم الرئيس السيسي على مدينة بشمال سيناء وفاء من القبائل العربية

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

أكد النائب مصطفى بكري، المتحدث باسم اتحاد القبائل العربية، أن الاتحاد يبدي استعداده للتعاون مع كل القوى الأخرى في إطار يخدم المجتمع ويوظف طاقات أبنائه لصالح التفوق في جميع المجالات، مشددًا على أن المشايخ والعواقل والرموز الوطنية والاجتماعية اتفقوا على أن يكون الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيسًا شرفيًا للاتحاد.

وأوضح «بكري»، خلال كلمته في المؤتمر التأسيسي الأول اتحاد القبائل العربية، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أنه من المقرر أن يبدأ الاتحاد خلال الفترة المقبلة تحركات جماهيرية فاعلة للتواصل مع أبناء القبائل للاتفاق على مهام العمل الوطني والتنظيمي للمرحلة القادمة والوفاء بكافة الاستحقاقات التي ستقررها القيادة السياسية.

وشدد على أنه بناءً على رغبة أبناء سيناء أطلق اسم الرئيس السيسي على إحدى مدن الجيل الرابع الجاري إنشاؤها بمنطقة العجرة بشمال سيناء، وهي مدينة تهدف أن تكون من مدن الجيل الرابع من حيث الخدمات والرقمنة والنهضة وذلك في لمسة وفاء من أبناء سيناء بإمكاناتهم ومن اتحاد القبائل للقائد الذي وضع سيناء على خريطة التنمية للمرة الأولى في تاريخها بعد تطهيرها من الإرهاب والتآمر.

النائب مصطفي بكري اتحاد القبائل العربية الرئيس عبدالفتاح السيسي أبناء القبائل شمال سيناء

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