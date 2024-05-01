"القبائل العربية" يختار السيسي رئيسًا فخريًا للاتحاد

أكد النائب مصطفى بكري، المتحدث باسم اتحاد القبائل العربية، إن قبائل سيناء وشيوخها، وكذلك القبائل العربية وقياداتها، متفقون على أن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي هو الرئيس الفخري لاتحاد القبائل العربية، معلنا اختياره عن اتفاق القبائل على أن يكون المهندس إبراهيم العرجاني، رئيسا لاتحاد القبائل العربية.

وأضاف خلال المؤتمر الأول لتأسيس الاتحاد للقبائل العربية، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أنه سيعلن عن تنظيم مجلس رئاسي للاتحاد وانتخاب لجان نوعية، وعليها سيتم عقد مؤتمرات وفعاليات في جميع محافظات الجمهورية.