بكري: الرئيس السيسي يسعى بكل ما يملك من حكمة لحماية الأمن القومي

أكد النائب مصطفى بكري، المتحدث بأستم اتحاد القبائل العربية، أنه يهدف الاتحاد إلى تبنى القضايا الوطنية، والتواصل مع كافة القبائل والرموز العربية للوصول لقواسم مشتركة لخدمة أهداف الدولة ودعما للقائد الوطني الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال مصطفى بكري، خلال كلمته التي ألقاها بمؤتمر صحفي من سيناء، أن الرئيس السيسي يسعى بكل ما يملك من حكمة وتواصل، على حماية الأمن القومي لمصر وأمتها العربية داعمين له في مواقفه الثابثة في رفض مخطط التهجير الذي يستدف تصفية القضية الفلسطينية على حساب مصر.

وتابع المتحدث بأستم اتحاد القبائل العربية، أن مصر تسعى دائما للوصل لحل سياسي لإقامة الدولة الفلسطينية المستفلة وعاصمتها القدس الشرقية