بكرى: مصر تتعامل مع المؤسسات الشرعية الليبية كما أكد الرئيس السيسي

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن اللواء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة التقى مع المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي بالقاهرة لبحث تطورات الموقف بليبيا وجهود حل الأزمة.

وأضاف بكري، خلال برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا بالملف الليبي، ونظرا للعلاقات الثنائية التي تجمع مصر وليبيا.

وأكد مصطفى بكرى اللقاء يأتي في إطار جهود مصر لإيجاد تسوية للازمة الليبية تستند على توافق ليبي ليبي، وذلك في إطار دعم مصر لكافة مسارات التسوية الشاملة استنادًا الى المؤسسات الشرعية الليبية.

المؤسسات الشرعية

وأوضح مصطفى بكري، أن الدولة المصرية تتعامل مع المؤسسات الشرعية الليبية، ومصر ترتكز مع الهيئات الشرعية الحقيقية.

واشار بكرى إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد أكثر من مرة أن مصر تتعامل ضمن الأطر الشرعية مع كافة الدول.