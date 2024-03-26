رئيس كولومبيا: سنقطع العلاقات مع إسرائيل إذا لم توقف إطلاق النار بغزة

هدد الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو، اليوم الثلاثاء، بقطع علاقات بلاده مع إسرائيل إذا لم توافق على وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

كتب الرئيس الكولومبي على حساب بموقع X أنه "إذا رفضت إسرائيل قرار الأمم المتحدة ولم توافق على وقف إطلاق النار، فسنقطع العلاقات الدبلوماسية معها".

من جانبه، رد وزير الخارجية الإسرائيلي في تغريدة أيضا كتب فيها: "إن دعم الرئيس الكولومبي لحماس هو وصمة عار على الشعب الكولومبي. وإسرائيل ستواصل حماية مواطنيها ولن تخضع لأية ضغوط أو وتهديدات."

وشهدت العلاقات بين إسرائيل وكولومبيا الواقعة في أمريكا الجنوبية أزمة حادة منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأعلنت كولومبيا عودة سفيرها من إسرائيل، بعد أقل من شهر على اندلاع الحرب، كما أدانت كولومبيا بشدة الهجمات الإسرائيلية على غزة وقتل المدنيين الفلسطينيين.