عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عالم أزهري يرد على زاهي حواس: صدق القرآن لا يحتاج لدليل.. فيديو

زاهي حواس
زاهي حواس

رد الدكتور أحمد ترك، أحد علماء الأزهر الشريف، تصريحات الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار الشهير، والتي أثارها تصريح حول أنه لا يوجد دليل على وجود الأنبياء في مصر القديمة عند الفراعنة.

txt

ردًا على زاهي حواس|خبير آثار يكشف مفاجأة غير متوقعة حول اليهود.. تفاصيل

txt

‎زاهي حواس: لا دليل أثري على وجود موسى بمصر.. وداعية: القرآن أهم


وقال “ترك”، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة صدى البلد، إن العقيدة قائمة على الإيمان بالغيب، وليس مطلوبا من علماء الآثار أو التاريخ أو أي علماء إقامة الدليل على العقائد.

وأضاف أحد علماء الأزهر الشريف، "الله سبحانه وتعالى قال «الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ» فهو قائم على الإيمان بالغيب والجنة والنار والبعث والحساب".

وأشار إلى أن المسلمين لن ينفكوا عن صيام شهر رمضان مهما ادعى البعض كونه فرضا دينيا، معتبرا تلك المزاعم محاولة لاستفزاز مشاعر المسلمين، مؤكدا أن صدق الإسلام والقرآن لا يحتاج إلى دليل".

واستنكر محاولات البعض إقامة خصومة بين الدين والعلم، قائلا: "هذه خصومة وهمية وغير صحيحة، كما يزعم البعض أن الصيام غير صحي ويضر بالناس، وهذا غير صحيح كون الصيام فرض منذ أكثر من 1400 عاما».

 

 

زاهي حواس القران الكريم الجمهورية الجديدة الإعلامية عزة مصطفى أحد علماء الأزهر الشريف أحد علماء الأزهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من «الغرف التجارية»| زيادة أسعار 6 منتجات بدءاً من اليوم.. تعرف عليها

تشريح جثــة أم فهد.. حكاية البلوجر العراقية بعد تسريب صورها عار.ية من المشرحة| تفاصيل

نداء عاجل من سفارة الإمارات في مسقط لمواطنيها

علاقة محرمة مع عجوز القاهرة الجديدة.. اعترافات مثيرة لمنة الله بالتجمع

ضربة قاسية جديدة.. سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك الآن

نتيجة تقيلة | توقع مثير من خالد الغندور لـ مباراة الأهلي والإسماعيلي

12 يومًا.. بشرى سارة للموظفين بشأن إجازات مايو | حرمان وتعويض لهؤلاء

كان لديه مبادئ سابقا.. عصام الحضري يهاجم النادي الأهلي

ترشيحاتنا

مصطفى بكري يكشف تفاصيل مؤتمر تدشين اتحاد القبائل العربية.. وسبب اختيار «العرجاني» رئيسًا|فيديو

وزير الخارجية الأمريكي يزور معبر كرم أبو سالم لتفقد تسليم المساعدات إلى غزة

بيرسي تاو يسجل الهدف الأول للأهلي في مرمي الإسماعيلي

30 دقيقة| خروج أحمد عبد القادر مصابا في مواجهة الإسماعيلي والأهلي

مفتاح استراتيجيتها الجديدة بالشرق الأوسط.. كيف تنظر أمريكا لحقول الغاز المصرية؟

شيخ قبيلة الحويطات : وضع حجر الأساس لـ60 وحدة سكنية لأهالي سيناء


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رقم صادم .. تعرف على سعر إطلالة أسيل عمران الأخيرة

من المالديف.. هنادي مهنا بفستان يثير الجدل | شاهد

إطلالة كلاسيكية.. دنيا عبد العزيز تستعرض جمالها | شاهد

ملابس جريئة.. زوجة ماجد المصري تشعل السوشيال ميديا

فيديو

مات أمام الجميع.. كبير الأطباء الشرعيين يفجر مفاجأة حول وفاة محمد مرسي

ادعت أنها مريم العذراء وأنها تلقت تكليفا إلهيا.. مضيفة تونسية تتخلص من صغيرتها

جدول تصوير مكثف لمحمد لطفي في "عصابة المكس".. فيديو

أبطاله سوسن بدر وحسين فهمي.. رانيا يوسف تكشف لـ«صدى البلد» تفاصيل حمام العريس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية للأقزام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: معلم المرحلة.. وتطوير التعليم المصري

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: حملات مقاطعة اللحوم والأسماك ليست الحل

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: عمال مصر والجمهورية الجديدة

شريف نادي

شريف نادي يكتب: ليبيا وستيفاني خوري

فتحية محسن زناتي

فتحية محسن زناتي تكتب: الشباب والمشاركة السياسية

علاء زياد

علاء زياد يكتب: يوم الأرض.. الكوكب مقابل البلاستيك شعار العام 2024

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: هل يلتقي الزمالك والأهلي في السوبر الأفريقي؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ