عالم أزهري يرد على زاهي حواس: صدق القرآن لا يحتاج لدليل.. فيديو

رد الدكتور أحمد ترك، أحد علماء الأزهر الشريف، تصريحات الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار الشهير، والتي أثارها تصريح حول أنه لا يوجد دليل على وجود الأنبياء في مصر القديمة عند الفراعنة.



وقال “ترك”، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة صدى البلد، إن العقيدة قائمة على الإيمان بالغيب، وليس مطلوبا من علماء الآثار أو التاريخ أو أي علماء إقامة الدليل على العقائد.

وأضاف أحد علماء الأزهر الشريف، "الله سبحانه وتعالى قال «الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ» فهو قائم على الإيمان بالغيب والجنة والنار والبعث والحساب".

وأشار إلى أن المسلمين لن ينفكوا عن صيام شهر رمضان مهما ادعى البعض كونه فرضا دينيا، معتبرا تلك المزاعم محاولة لاستفزاز مشاعر المسلمين، مؤكدا أن صدق الإسلام والقرآن لا يحتاج إلى دليل".

واستنكر محاولات البعض إقامة خصومة بين الدين والعلم، قائلا: "هذه خصومة وهمية وغير صحيحة، كما يزعم البعض أن الصيام غير صحي ويضر بالناس، وهذا غير صحيح كون الصيام فرض منذ أكثر من 1400 عاما».