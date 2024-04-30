‎زاهي حواس: لا دليل أثري على وجود موسى بمصر.. وداعية: القرآن أهم

قال الدكتور زاهي حواس، عالم المصريات، إنه لا يوجد أي دليل ملموس في الآثار يدعم وجود بني إسرائيل في مصر.



وأشار زاهي حو اس في مداخلة هاتفية لبرنامج «مع خيري»، الذي يقدمه الإعلامي خيري رمضان عبر فضائية «المحور»، إلى عدم وجود دليل في الآثار يثبت وجود سيدنا إبراهيم أو موسى على أرض مصر، موضحًا أن تلك الأدلة يجب أن تكون مدعومة ببردية أو نقش يتحدث عن أحد أنبياء الله.





وتابع زاهي حواس: "كل ما يقال عن سيدنا موسى وفرعون موسى مجرد تكهنات على مستوى الآثار، حتى الكتب السماوية لم تحدد من هو فرعون موسى، أنا أتحدث عن الناحية الأثرية فقط".





ورفض الشيخ خالد الجمل، الداعية الإسلامي والإمام والخطيب بالأوقاف، تصريحات الدكتور زاهي حواس، مؤكداً أن الآيات القرآنية التي أكدت وجود سيدنا موسى وأخيه في مصر، أهم من الحفريات.

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