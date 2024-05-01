مكافأة نهاية خدمة وإلغاء استمارة 6.. مفاجأة سارة لعمال القطاعين الحكومي والخاص

قال محمد جبران، رئيس اتحاد عمال مصر، إن الرئيس السيسي حريص على الاهتمام بالعمالة غير المنتظمة، ويوليها اهتمامًا واضحًا، متابعًا: الحد الأدنى للأجور في 2018 كان 1200 جنيه، ولكن الآن أصبح 6 آلاف جنيه.

وأضاف "محمد جبران" خلال استضافته مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن التأمين الطبي الشامل للمواطنين، بمثابة مظلة إضافية للحماية الصحية.

وأوضح أننا بحاجة إلى إصدار قانون العمل، الذي سيساهم في تحقيق التوازن والأمان الوظيفي للعامل وصاحب العمل.



واسترسل: القانون سيتيح للعامل مرتبًا عادلاً وتأمينات اجتماعية وتأمين طبي، متابعًا: القانون يشمل القطاعين العام والخاص.. مشيرًا إلى أن القانون الجديد لن يكون بحاجة إلى استمارة 6، ووجود مكافأة نهاية خدمة.



وأكد أنه ستتم إضافة التأمينات الاجتماعية وسيتم ربطها بالضرائب، لكي لا يتهرب صاحب العمل من تلك الحقوق.



