450 مليون جنيه ديون..رئيس اتحاد عمال مصر يكشف تفاصيل أزمة الجامعة العمالية

قال محمد جبران، رئيس اتحاد عمال مصر، إن العامل المصري يعد من أذكى العمال، ولكنه بحاجة إلى منظومة متكاملة لتأهيله وتدريبه، متابعا: العامل المصري مطلوب بالخارج.

وأضاف "جبران" خلال استضافته مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن العامل سيحصل على شهادة قياس مهارة عالمية موثقة، متابعا: نسعى إلى تحسين سمعة العامل المصري بالخارج.

وأكمل: اتحاد عمال مصر عريق ويليق باسم مصر، متابعا: الجامعة العمالية يجب أن تعود لسابق عهدها، ونعمل الآن على تطويرها لتواكب العالم.

ولفت إلى أن الجامعة العمالية يدرس بها 6 آلاف طالب ويتم العمل على تطوير برامجها للاستفادة منها، لافتا إلى أنها تحتاج الآن للتمويل بعد أن وصلت ديونها إلى 450 مليون جنيه.

واسترسل: أتوقع أن تصبح الجامعة العمالية إحدى الجامعات التكنولوجية قريبا، متابعا: هناك مستثمر سعودي سيقوم بتطوير الجامعة العمالية.

وشدد على أهمية وجود الجامعات التكنولوجية داخل مصر في ظل الحاجة إليها خاصة مع العمليات التنموية التي تخوضها الدول، مشيرا إلى أن الجامعة تضم تخصصات منها الفندقة ومراقبة الجودة.