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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس المتهم بالتعدي على طليقته وزوجها بالخصوص

حبس المتهم
حبس المتهم

أمرت جهات التحقيق بالخصوص بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات لتعديه على طليقته وزوجها بإصابات بالغة بالجسد.


وكانت الأجهزة الأمنية بالقليوبية قد تمكنت من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي بادعاء فتاة بقيام عدد من الأشخاص بالتعدي عليها هى وزوجها داخل مسكنهما بدائرة قسم شرطة الخصوص.


وردت معلومات إلى اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية من المقدم محمد شديد رئيس مباحث قسم شرطة الخصوص بتداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بادعاء فتاة كذبا تدعى "بسمة" بقيام 5 أشخاص بالتعدي عليها هى وزوجها داخل منزلهما بالضرب وقيامهم بتعريتها وتصويرها بدائرة القسم.


وكشفت التحريات بقيادة المقدم محمد شديد رئيس مباحث قسم شرطة الخصوص، بادعاء الفتاة "بسمة" بالكذب على موقع التواصل الاجتماعي وان الفتاة قامت بعمل محضر بتعدي زوجها السابق عليها هى زوجها الحالي بالضرب وإصابة زوجها.


كما دلت التحريات أن وراء الواقعة شخص يدعى "احمد شرشر" 38 سنة مقيم دائرة قسم أول شبرا الخيمة، "له معلومات جنائية" طليق المجني عليها "بسمة" وانه كانت تربطه علاقة صداقة قوية بزوج المجني عليها الحالي ويدعى "احمد الليبي"، وكان الأخير السبب وراء طلاق بسمة والمتهم منذ أكثر من سنة وقام بالزواج من طليقة صديقه وقام بأخذ مسكن بدائرة قسم شرطة الخصوص هربا من أعين صديقه حتى لا يعلم بزواجهما.


وأكدت التحريات أنه عندما قام أحد الأشخاص بتبليغ المتهم بمسكن طليقته وزوجها ذهب إليهما وقام بالتعدي عليهما وإصابة زوجها بإصابات بالغة مستخدما سلاح ابيض.
وعقب تقنين الإجراءات بقيادة الرائد محمد يحيي والنقيب أحمد الخولي والنقيب يوسف توفيق معاوني رئيس المباحث تم ضبط المتهم والسلاح الأبيض المستخدم في الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

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