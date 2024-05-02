توحد وعزلة.. استشاري يكشف مخاطر السوشيال ميديا على الأطفال

قدم الدكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسية، نصائح للآباء لحماية الأطفال من مخاطر السوشيال ميديا، قائلا: “ابني مش مطلوب أني أقدم له أحدث تابلت وأوضة بها تكييف ومكتب.. بل محتاج أب وبيت عاطفي ومتابعة ورقابة وإشراف”.

مشاكل ضعف البصر لـ الأطفال

وأضاف “هندي”، خلال حواره ببرنامج “جو هيلثي" المذاع علي قناة “صدي البلد”، تقديم الدكتورة حنان الحسيني، أن استغراق الأطفال العديد من الأوقات على مواقع التواصل الاجتماعي أو الإنترنت أو أمام الكمبيوتر يخلق له طيفا من أطياف التوحد، ويكون لديه مشاكل فى ضعف البصر والخمول والمفاصل، وتشوه القوام وإلى آخره ويصبح فى عزلة اجتماعية.

وتابع استشاري الصحة النفسية محذرا، “كان هناك جرائم انـ.تحار لـ الأطفال متتالية بسبب تحديات بعض الألعاب”.