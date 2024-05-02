الوفد الأمني المصري يُكثف اتصالاته مع قادة حـ ـماس والإسرائيليين للتواصل لحل

أعلنت فضائية القاهرة في نبأ عاجل لها أن مصدر مصري رفيع المستوى أكد أن الوفد الأمني المصري يُكثف اتصالاته مع قادة حركة حـ ـماس ونظرائه الإسرائيليين للوصول إلى توافق حول بعض النقاط الخلافية.



مصدر رفيع المستوى: رئيس المخابرات العامة يجرى اتصالا برئيس المكتب السياسي لحماس



أكد مصدر مصري رفيع المستوى أن رئيس المخابرات العامة المصرية يجرى اتصالا هاتفياً برئيس المكتب السياسي لحركة حماس.

وأضاف المصدر، أن وفد من حركة حماس يصل القاهرة خلال اليومين القادمين لاستكمال مفاوضات الهدنة

وأكد المصدر أن مصر تكثف جهودها لتعزيز الموقف التفاوضي بين الطرفين.