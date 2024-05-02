ندوة لإعلام مركز المحلة بعنوان "دور العمال في بناء الأوطان" لتوعية المواطنين

نظم مركز إعلام المحلة الكبرى التابع للهيئة العامة للاستعلامات، بالتعاون مع مبادرة الحفاظ على تاريخ وتراث المحلة والمكتبة العامة بالمدينة، ندوة تثقيفية بمقر المكتبة العامة، تحت عنوان "دور العمال فى بناء الأوطان "، حاضر بها أشرف الغنام – المؤرخ والباحث فى تاريخ مدينة المحلة، و محمد عبد العظيم القيادي العمالي بمدينة المحلة الكبرى، وأدار اللقاء محمود السمرى مدير مركز إعلام المحلة الكبرى.



وأشار الباحث أشرف الغنام ، إلى أن عيد العمال تم تحديده تاريخيا فى الأول من مايو تخليدا لذكرى الاحتجاجات التى قامت فى مدينة شيكاغو الأمريكية للمطالبة بحقوق العمال وذلك فى عام 1886 ، لافتا أن مدينة المحلة الكبرى الملقبة بقلعة الصناعة المصرية و مانشستر الشرق هى من أوائل المدن التي توطنت فيها صناعة الغزل والنسيج منذ ألاف السنين حتى أن اسمها سابقا كان " ديودسيا " وكانت بها صناعة نسيج الحرير والكتان لذلك بها أمهر العمال فى تلك الصناعة التى توارثوها عبر الأجيال.



وأكد الغنام، على أنه فى العصر الحديث حين أراد طلعت باشا حرب إنشاء مصنع للغزل والنسيج إختار مدينة المحلة الكبرى ويصادف اليوم العيد "97 " لإنشاء الشركة التى تم إنشاءها بمال مصرى خالص وتبرع بأرضها عمدة مدينة المحلة وقتها " نعمان باشا الأعصر "، وساهمت الشركة وعمالها فى الناتج القومى المصرى منذ نشأتها وحتى الأن وبخاصة وقت حرب أكتوبر، حيث كانت تمد المشاركين بكافة المهمات والملابس ولتأكيد الرئيس السادات على إعتزازه بالشركة ووطنيتها ألبس الأسرى الإسرائيليين المفرج عنهم بيجامات مصنوعة بالشركة للتأكيد على الفخر بالصناعة الوطنية.

وأضاف محمد عبد العظيم القيادى العمالى بمدينة المحلة الكبرى، أن عيد العمال فى مدينة المحلة له مذاق خاص حيث أن المدينة بها عدد كبير من المصانع الحكومية والخاصة وأكبرهم شركة مصر للغزل والنسيج التى يتم إنشاء أكبر مصنع للغزل فى العالم بها وسيتم إفتتاحه قريبا وتم تطوير عدد من المصانع بها لزيادة التصدير ، منوها أن العمال فى مدينة المحلة كان لهم دور كبير فى تحقيق مكاسب عمالية لكافة عمال مصر و كانت ولازالت القيادة السياسية تستمع دوما لصوت عمال المحلة لأنهم يعشقون العمل، و يساهمون دوما إذا أتيحت لهم الإمكانيات فى تقديم أجود وأرقى المنتجات التى طالما إفتخر بها المصريين حول العالم لأنها صنع فى مصر.