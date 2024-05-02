مستهدف من الجماعة الإرهابية.. مصطفى بكري: إبراهيم العرجاني لعب أدوارا وطنية مشهودة

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن المهندس إبراهيم العرجاني، رئيس اتحاد القبائل العربية، لعب أدوارا وطنية مشهودة، مشيرا إلى أنه كان دائما داعما للجيش والشرطة في مكافحة الإرهاب، حتى أنه أصبح مستهدفا من منصات الجماعة الإرهابية.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، إن اتحاد القبائل العربية كان صرخة قوية، للم شمل القبائل على أرض مصر، حتى يصبح درعا للدفاع عن الوطن.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن الشيخ سالم الهرش اتخذ موقفا تاريخيا في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي في عام 1968، حينما أكد أن سيناء مصرية وستظل مصرية.