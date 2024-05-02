مصطفى بكري : صفقة وشيكة بشأن وقف إطلاق النار في غزة

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن مصر تبذل جهودا كبيرا لوقف العدوان على غزة، مشيرا إلى أنه منذ اللحظات الأولى من العدوان الإسرائيلي على غزة، أخذ الرئيس عبد الفتاح السيسي على عاتقه إرسال المساعدات والتواصل مع كافة الجهات المعنية للتوصل لحلول عاجلة لوقف العداون على غزة.

وقال بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن مصر تؤكد على دورها التاريخي في دعم القضية الفلسطينية، مؤكدا أنه أشيد بالمظاهرات الداعمة لفلسطين والتي تمت في أمريكا وأوروبا.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن الشعب الفلسطيني سيظل صامدا ويدافع عن حقوقه المشروعة، مؤكدا أنه مهما فعلت إسرائيل فالشعب الفلسطيني لن يترك أرضه.



وأشار مصطفى بكري إلى أن هناك صفقة وشيكة تلوح في الأفق بشأن وقف إطلاق النار في غزة، مؤكدا أن الفترات الماضية شهدت تطورات مهمة ومتلاحقة تشير إلي قرب الاتفاق، حتى أن حركة حماس أصدرت بيانا قالت فيه إن إسماعيل هنية أكد خلال الاتصال مع الوزير عباس كامل تقدير الحركة للدور الذي تقوم به مصر، مؤكداً في الوقت نفسه على الروح الإيجابية عند الحركة في دراسة مقترح وقف إطلاق النار.



واستكمل مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، تصريحاته قائلا" أن بيان حماس قال إن هنية أكد للوزير عباس كامل على قدوم وفد الحركة لمصر في أقرب وقت لاستكمال المباحثات الجارية بهدف انجاز اتفاق يحقق مطالب الشعب الفلسطيني ويوقف العدوان.

