مصر أكتوبر: كلمة الرئيس السيسي بعيد العمال أكدت تقدير الدولة لعطاء أبنائها

أكد المهندس أحمد الباز الأمين العام المساعد بحزب مصر أكتوبر أن عمال مصر يعيشون لحظات تاريخية فارقة حيث يحظون بدعم غير مسبوق، تبرزه توجيهات رئاسية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوفير بيئة عمل مميزة وحماية قانونية تصون مقدراتهم وتحافظ على سلامتهم، فهم سواعد مصر التي تبني وتعمر وتصنع حياة كريمة.

وثمن "الباز" في تصريحات له، قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، خلال احتفالية عيد العمال، بزيادة بدل صندوق الإعانات من 600 إلى 1500 جنيه، بتخصيص 5 مليارات جنيه للصندوق، وتحقيق الحماية القانونية الواجبة للعمال وتطبيق الحد الأدنى للأجر، وسرعة الانتهاء من إعداد قانون العمل، فضلا عن زيادة معدلات تشغيل ذوي الهمم ودمجهم في سوق العمل.

وأوضح الأمين العام المساعد بحزب مصر أكتوبر، أن توجيهات الرئيس ركزت أيضا على شباب العاملين من خلال التوجيه بإنشاء مركز تدريب متكامل لتنمية مهارات الشباب وفقا للمعايير العالمية، إضافة إلى تعزيز جهود الحكومة نحو العمل على استشراف وظائف المستقبل وما تحتاجه من مهارات، فضلا عن إعداد استراتيجية وطنية متكاملة لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية.

وشدد الباز على أن الدولة المصرية تحمل رؤية هامة ومميزة، بتوجيهات الرئيس السيسي، لإحداث نهضة عملاقة وتنمية مستدامة تشمل كل المصريين بمختلف قطاعات وشرائح المجتمع خاصة العمالة المصرية، وهو ما انعكس في انخفاض كبير لمعدلات البطالة من 13% إلى قرابة 7% على مدار 10 سنوات.