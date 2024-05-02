عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

مصر أكتوبر: كلمة الرئيس السيسي بعيد العمال أكدت تقدير الدولة لعطاء أبنائها

المهندس أحمد الباز
المهندس أحمد الباز الأمين العام المساعد بحزب مصر أكتوبر

أكد المهندس أحمد الباز الأمين العام المساعد بحزب مصر أكتوبر أن عمال مصر يعيشون لحظات تاريخية فارقة حيث يحظون بدعم غير مسبوق، تبرزه توجيهات رئاسية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوفير بيئة عمل مميزة وحماية قانونية تصون مقدراتهم وتحافظ على سلامتهم، فهم سواعد مصر التي تبني وتعمر وتصنع حياة كريمة.

وثمن "الباز"  في تصريحات له، قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، خلال احتفالية عيد العمال، بزيادة بدل صندوق الإعانات من 600 إلى 1500 جنيه، بتخصيص 5 مليارات جنيه للصندوق، وتحقيق الحماية القانونية الواجبة للعمال وتطبيق الحد الأدنى للأجر، وسرعة الانتهاء من إعداد قانون العمل، فضلا عن زيادة معدلات تشغيل ذوي الهمم ودمجهم في سوق العمل.

وأوضح الأمين العام المساعد بحزب مصر أكتوبر، أن توجيهات الرئيس ركزت أيضا على شباب العاملين من خلال التوجيه بإنشاء مركز تدريب متكامل لتنمية مهارات الشباب وفقا للمعايير العالمية، إضافة إلى تعزيز جهود الحكومة نحو العمل على استشراف وظائف المستقبل وما تحتاجه من مهارات، فضلا عن إعداد استراتيجية وطنية متكاملة لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية.  

وشدد الباز على أن الدولة المصرية تحمل رؤية هامة ومميزة، بتوجيهات الرئيس السيسي، لإحداث نهضة عملاقة وتنمية مستدامة تشمل كل المصريين بمختلف قطاعات وشرائح المجتمع خاصة العمالة المصرية، وهو ما انعكس في انخفاض كبير لمعدلات البطالة من 13% إلى قرابة 7% على مدار 10 سنوات.

عمال مصر الرئيس عبد الفتاح السيسي حياة كريمة احتفالية عيد العمال بدل صندوق الإعانات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نيابة دبي تأمر بحبس الإعلامي نيشان بسبب ياسمين عز| اعرف الحكاية

"محمد صلاح لاعب أناني".. مدرب ليفربول السابق ينتقد المهاجم المصري

مطلوب رد عاجل .. إجراء حاسم من الأهلي بشأن تصرف محمد الشيبي

بقرار من الفيفا.. مفاجأة لصالح الأهلي في حالة الفوز بنهائي أبطال أفريقيا

بعد القبض على 100 شخص.. احذروا أشهر حيلة على واتساب

قرار عاجل من الترجي التونسي قبل مواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

تسريبات بالصوت والصورة.. تفاصيل القبض على الإعلامية حليمة بولند وتبرؤ أسرتها منها

ناقد رياضي زملكاوي: ابننا إمام عاشور بيتفرج معانا على الماتش

ترشيحاتنا

متحدث الحكومة: متواجدون على أرض الواقع لضبط أسعار السلع الغذائية

من معقل التكفيريين لأرض التنمية| اتحاد القبائل يعيد لسيناء بريقها.. والعرجاني: “أسر الشهداء أول من يسكنون مدينة السيسي”

حلمت بأبويا هاني الناظر.. رسالة من العالم الآخر للطبيب الراحل

أمين الفتوى: من ينشر تفاصيل عن بيته بالسوشيال ميديا معرض للحسد

رئيس شعبة مواد البناء يكشف تفاصيل تراجع سعر طن الحديد 20 ألف جنيه

لسه هتقل أكثر.. تفاصيل انخفاض أسعار السلع في الفترة المقبلة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس رياضية .. هنا الزاهد تثير السوشيال ميديا بهذه الإطلالة

جوبير وغير تقليدي.. شاهد فستان ابنة مصطفى كامل بعقد قرانها

بقبلة وحضن.. ناهد السباعي برفقة شقيقها في عيد ميلاده

70 صورة من عقد قران ابنة مصطفى كامل

فيديو

حبل الغسيل أنقذها.. سيدة تلقي بنفسها من الطابق الرابع بسبب زوجها

الأهلي غيّر مبادئه.. عصام الحضري يفتح النار على القلعة الحمراء

1500 جنيه في اليوم.. أحدث وأقوى شهادة إدخار من البنك الأهلي.. فيديو

8 توجيهات .. الرئيس ينصف العمال بقرارات عاجلة .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: رثاء محمد العزب.. فراق صعب لروح طيبة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية للأقزام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: معلم المرحلة.. وتطوير التعليم المصري

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: حملات مقاطعة اللحوم والأسماك ليست الحل

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: عمال مصر والجمهورية الجديدة

شريف نادي

شريف نادي يكتب: ليبيا وستيفاني خوري

فتحية محسن زناتي

فتحية محسن زناتي تكتب: الشباب والمشاركة السياسية

علاء زياد

علاء زياد يكتب: يوم الأرض.. الكوكب مقابل البلاستيك شعار العام 2024

اﻟﻤﺰﻳﺪ