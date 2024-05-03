خطيب الجمعة الأخيرة من شوال: يكفي الأمين شرفًا أن شهد له الرسول بكمال الإيمان

قال الدكتور محمد إبراهيم حامد إبراهيم، وكيل مديرية أوقاف الشرقية، وخطيب الجمعة الأخيرة من شوال 2024، إنه يكفي الأمين شرفًا وفخرًا وعزًا وجاهًا أن سيدنا رسول شهد له بكمال الإيمان وتمام الإسلام، فقال: «لا إيمان لمن لا أمانة له».

خطبة الجمعة الأخيرة من شوال 2024

ولفت خطيب آخر جمعة من شوال خلال خطبة الجمعة اليوم ، تحت عنوان: "أمانة العامل والصانع وإتقانهما"، من مسجد محمد فريد خميس بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، إلى أن ووطننا يحتاج إلى الأمناء والصانع الأمين، والعامل الأمين، وكل المخلص الأمين يراقب الله عزوجل في كل أموره وأحواله، مشددًا على أن الأمانة إذا تحققت سادت فيه روح المودة والألفة والتكافل والتعامل وسائر القيم التي جاء بها، وحثنا عليها الإسلام ورسول الإسلام.

افتتاحات الجمعة الأخيرة من شوال 2024

وأعلنت وزارة الأوقاف افتتاح 19 مسجدًا اليوم الجمعة، منها 15 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 4 ) مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه، حتى تاريخه ( 942 ) مسجدًا منها ( 734 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 208 ) مساجد صيانة وتطويرًا.

وبلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى الجمعة 3/ 5 / 2024م عدد ( 11964 ) مسجدًا، بتكلفة تقدر بنحو ( 18 ) مليارًا و ( 269 ) مليون جنيه.

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف الشرقية

م - المسجد وعنوانه

1. مسجد محمد فريد خميس – مدينة العاشر من رمضان

مديرية أوقاف شمال سيناء

م - المسجد وعنوانه

2. المسجد الكبير – مدينة الشيخ زويد

مديرية أوقاف أسيوط

م - المسجد وعنوانه

3. مسجد الرحمن البحري – قرية أمشول – مركز ديروط

4. مسجد سعد بن أبي وقاص – قرية بني رافع – مركز منفلوط

5. مسجد الرحمن – قرية الهدايا – مركز أسيوط

مديرية أوقاف الفيوم

م - المسجد وعنوانه

6. مسجد البدوي - الإعلام - الفيوم جنوب

7. مسجد الريان الشرقي - الشواشنة - يوسف الصديق

8. مسجد الرحمن - الشواشنة - يوسف الصديق

مديرية أوقاف المنيا

م - المسجد وعنوانه

9. مسجد علي بن أبي طالب – منشية الدهب – مركز المنيا

10. مسجد عمر بن عبد العزيز – عزبة جابر – مركز مغاغة

11. مسجد الحاج قطب – نجع قطب – شلقام – مركز بني مزار

مديرية أوقاف سوهاج

م - المسجد وعنوانه

12. مسجد عباد الرحمن – نجوع مازن شرق – دار السلام

13. مسجد التقوى – نجع بريدي – قرية الدويرات - المنشأة

مديرية أوقاف بني سويف

م - المسجد وعنوانه

14. مسجد الأماني – قرية 1 – مركز سمسطا

مديرية أوقاف البحيرة

م - المسجد وعنوانه

15. مسجد عمر بن الخطاب – قرية ششت الأنعام – مركز إيتاي البارود

ثانيًا: مساجد الصيانة:

مديرية أوقاف قنا

م - المسجد وعنوانه

1. المسجد الجديد – الشلايلة – غرب بهجورة – نجع حمادي

مديرية أوقاف أسيوط

م - المسجد وعنوانه

2. مسجد بلال بن رباح – الدلجاوي - ديروط

مديرية أوقاف بني سويف

م - المسجد وعنوانه

3. مسجد السلام – قرية إفوة – الواسطى

مديرية أوقاف البحيرة

م - المسجد وعنوانه

4. مسجد النور – قرية كنيسة أورين – مركز شبرا خيت