عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

خطيب الجمعة الأخيرة من شوال: يكفي الأمين شرفًا أن شهد له الرسول بكمال الإيمان

خطيب الجمعة الأخيرة
خطيب الجمعة الأخيرة من شوال 2024

قال الدكتور محمد إبراهيم حامد إبراهيم، وكيل مديرية أوقاف الشرقية، وخطيب الجمعة الأخيرة من شوال 2024، إنه يكفي الأمين شرفًا وفخرًا وعزًا وجاهًا أن سيدنا رسول شهد له بكمال الإيمان وتمام الإسلام، فقال: «لا إيمان لمن لا أمانة له».

خطبة الجمعة الأخيرة من شوال 2024

ولفت خطيب آخر جمعة من شوال خلال خطبة الجمعة اليوم ، تحت عنوان: "أمانة العامل والصانع وإتقانهما"، من مسجد محمد فريد خميس بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، إلى أن ووطننا يحتاج إلى الأمناء والصانع الأمين، والعامل الأمين، وكل المخلص الأمين يراقب الله عزوجل في كل أموره وأحواله، مشددًا على أن الأمانة إذا تحققت سادت فيه روح المودة والألفة والتكافل والتعامل وسائر القيم التي جاء بها، وحثنا عليها الإسلام ورسول الإسلام.

افتتاحات الجمعة الأخيرة من شوال 2024

وأعلنت وزارة الأوقاف افتتاح 19 مسجدًا اليوم الجمعة، منها  15  مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 4 ) مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه، حتى تاريخه ( 942 ) مسجدًا منها ( 734 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 208 ) مساجد صيانة وتطويرًا.

وبلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى الجمعة 3/ 5 / 2024م عدد ( 11964 ) مسجدًا، بتكلفة تقدر بنحو ( 18 ) مليارًا و ( 269 ) مليون جنيه.

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف الشرقية
م - المسجد وعنوانه
1. مسجد محمد فريد خميس – مدينة العاشر من رمضان

مديرية أوقاف شمال سيناء
م - المسجد وعنوانه
2. المسجد الكبير – مدينة الشيخ زويد

مديرية أوقاف أسيوط
م - المسجد وعنوانه
3. مسجد الرحمن البحري –  قرية أمشول – مركز ديروط
4. مسجد سعد بن أبي وقاص – قرية بني رافع – مركز منفلوط
5. مسجد الرحمن – قرية الهدايا – مركز أسيوط

مديرية أوقاف الفيوم
م - المسجد وعنوانه
6. مسجد البدوي - الإعلام - الفيوم جنوب 
7. مسجد الريان الشرقي - الشواشنة - يوسف الصديق
8. مسجد الرحمن - الشواشنة - يوسف الصديق

مديرية أوقاف المنيا
م - المسجد وعنوانه
9. مسجد علي بن أبي طالب – منشية الدهب – مركز المنيا
10. مسجد عمر بن عبد العزيز – عزبة جابر – مركز مغاغة 
11. مسجد الحاج قطب – نجع قطب – شلقام – مركز بني مزار

مديرية أوقاف سوهاج
م - المسجد وعنوانه
12. مسجد عباد الرحمن – نجوع مازن شرق – دار السلام 
13. مسجد التقوى – نجع بريدي – قرية الدويرات - المنشأة

مديرية أوقاف بني سويف
م - المسجد وعنوانه
14. مسجد الأماني – قرية 1 – مركز سمسطا

مديرية أوقاف البحيرة
م - المسجد وعنوانه
15. مسجد عمر بن الخطاب – قرية ششت الأنعام – مركز إيتاي البارود
ثانيًا: مساجد الصيانة:

مديرية أوقاف قنا
م - المسجد وعنوانه
1. المسجد الجديد – الشلايلة – غرب بهجورة – نجع حمادي

مديرية أوقاف أسيوط
م - المسجد وعنوانه
2. مسجد بلال بن رباح – الدلجاوي - ديروط
مديرية أوقاف بني سويف
م - المسجد وعنوانه
3. مسجد السلام – قرية إفوة – الواسطى

مديرية أوقاف البحيرة
م - المسجد وعنوانه
4. مسجد النور – قرية كنيسة أورين – مركز شبرا خيت

الجمعة خطبة الجمعة اليوم آخر جمعة من شوال خطبة آخر جمعة من شوال 2024 الجمعة الأخيرة من شوال مديرية أوقاف الشرقية خطيب الجمعة افتتاحات الجمعة الأخيرة من شوال وزارة الأوقاف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من كاف بشأن مباراة الأهلي والترجي في نهائي أبطال أفريقيا

بعد منعه من الكلام.. أسباب صادمة لـ مرض أحمد رزق| تفاصيل

20 ألف جنيه| تراجع غير مسبوق في أسعار الحديد اليوم بمصر

الإعلامية الشهيرة خلف القضبان| أول صورة لحليمة بولند من داخل السجن.. تفاصيل

60 جنيه انخفاضا| أسعار الدواجن والبيض اليوم مفاجأة بعد التراجع

خادم الحرمين يصدر أمرا ملكيا عاجلا

أقل من 2700 جنيه الحق اشتري|مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن بالصاغة

تصريح جديد من يورجن كلوب بعد أزمته مع محمد صلاح

موضوعات متعلقة

ساعة إجابة الدعاء يوم الجمعة الأخيرة من شوال.. اغتنمها بـ4 كلمات نبوية

ما هو الزهد الحقيقي وكيف تكون من الزهاد؟.. علي جمعة يكشف

8 سنن مهجورة في الجمعة الأخيرة من شهر شوال.. لا يفوتك أجرها

دعاء الرزق في آخر جمعة من شوال.. أدركه بـ17 كلمة قبل الغروب

متى تبدأ مناسك الحج وتنتهي 2024؟.. 9 أمور تجعله مبرورا

دعاء لمن اشتاق للعمرة.. ردد 8 كلمات تجعلك من زوار النبي

لماذا نقرأ سورة الإخلاص والكافرون في الفجر؟.. أسرار عظيمة يغفل عنها كثيرون

المحرصاوي يوجه الشكر لمؤسسة أبو العينين الخيرية لرعايتها مسابقة القرآن الكريم

ترشيحاتنا

صور الأمانة في المجتمع المسلم.. خطيب الأوقاف يكشفها

خطيب الأوقاف: الأنبياء والصالحين تخلقوا بالأمانة لعظم شرفها ومكانتها

تعرف على إيرادات فيلم السرب في السينمات خلال 24 ساعة

دعاء الهداية للصلاة والثبات.. ردده الآن تهزم شيطانك ولن تتركها أبداً

تفاصيل خطة التأمين الطبي لاحتفالات عيد القيامة وشم النسيم

مفتي الجمهورية: مشاركتنا لشركاء الوطن في أعيادهم من قبيل السلام والمحبة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مي عمر تثير الجدل بفستان مكشوف

ريهام أيمن تخطف الأنظار بإطلالتها في أبو ظبي| شاهد

بوسي تثير الجدل بسبب سعر حقيبتها الأخيرة| شاهد

شيرين عبد الوهاب تفاجئ متابعيها بإطلالة غريبة

فيديو

أغنية من ألحاني.. رنا سماحة تكشف تفاصيل أحدث ألبوماتها

فريدة سيف النصر توجه رسالة بعد تجاهل اسمها في اللقاءات التليفزيونية

المشاعر متغيرة .. نهى عابدين تكشف حقيقة رفضها للارتباط

مقدمتش أفضل ما عندي.. فريدة سيف النصر تتحدث عن شخصية سترة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ميلاد شيرين أبو عاقلة

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: التضخم يواجه أسطورة الحلم الأمريكي

أحمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: رثاء محمد العزب.. فراق صعب لروح طيبة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية للأقزام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: معلم المرحلة.. وتطوير التعليم المصري

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: حملات مقاطعة اللحوم والأسماك ليست الحل

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: عمال مصر والجمهورية الجديدة

شريف نادي

شريف نادي يكتب: ليبيا وستيفاني خوري

اﻟﻤﺰﻳﺪ