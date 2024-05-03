خدمة الساعات الكبرى وصلاة الغروب ورتبة إنزال المصلوب ببعض كنائس الروم الكاثوليك بالقاهرة|صور

أقيمت صباح اليوم، خدمة الساعات الكبرى، وصلاة الغروب، ورتبة إنزال المصلوب، ببعض كنائس الروم الكاثوليك بالقاهرة.

وترأس الإكسرخوس جورج بنا، راعي كنيسة سيدة البشارة، بشبرا، والوكيل البطريركي بالسودان، هذه الصلوات بالكنيسة.

كذلك، ترأس الأرشمندريت كيرلس مشنتف، راعي كنيسة القديس يوسف، بالزيتون، الصلوات المذكورة سابقًا.

وفي كنيسة مريم سيدة السلام، بجاردن سيتي، ترأس الأرشمندريت جورج فراس، الصلوات سابقة الذكر.

وترأس الإيكونوموس رفيق جريش، راعي كنيسة القديس كيرلس، بمصر الجديدة، الصلوات سالفة الذكر، بمشاركة الأب ساسين غريغوار.