الروس والأمريكان في قاعدة عسكرية واحدة .. النيجر على صفيح ساخن

أعلن العسكريون الأمريكيون في النيجر رفع حالة التأهب بسبب ظهور متخصصين روس في نفس القاعدة التي يتواجد بها الأمريكيون، حسبما ذكرت وكالة ريا نوفوستي نقلا عن مصدر في قوات الأمن النيجرية.

وأشارت نوفوتسي إلى أن القوات الروسية كانت متمركزة في القاعدة الجوية رقم 101 بجوار الأمريكيين ويخدم هناك أيضا نحو 150 جنديا إيطاليا ونحو 100 ألماني.

وقال المصدر في قوات الأمن النيجرية، إن الألمان والإيطاليين يتصرفون بهدوء، والإيطاليون يركضون بالقرب من العسكريين الروس، في حين أن الأمريكيين "أعلنوا عن زيادة الاستعداد القتالي" و"يرتدون الخوذات والدروع الواقية باستمرار، ويتصرفون بعصبية شديدة".

وسبق لوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أن قالت إن قوات روسية ظهرت على أراضي نفس القاعدة في النيجر مع الجيش الأمريكي قبل انسحاب الولايات المتحدة لوحدتها من هذا البلد الأفريقي.

وأشار وزير الدفاع الأمريكي لوبد أوستن إلى أن الولايات المتحدة تراقب ما إذا كان الخبراء الروس يمكنهم الوصول إلى المعدات العسكرية الأمريكية.

وأعلن الكرملين اليوم الجمعة 3 مايو أن روسيا تعمل على تطوير علاقاتها مع الدول الإفريقية في جميع المجالات، بما في ذلك الدفاع.