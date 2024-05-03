عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

منسق حملة مقاطعة الأسماك : الأسعار انخفضت 40% في 10 أيام

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

قال وسام الصفتي، منسق حملة مقاطعة شراء الأسماك ببورسعيد، إن المقاطعة امتدت إلى 25 محافظة في مصر.

مشيرا إلى أن البداية كانت قبل شهر رمضان 2024، حينما لاحظوا ارتفاعات غير منطقية في أسعار الأسماك داخل بورسعيد، رغم كونها محافظة ساحلية.

وأضاف الصفتي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “اليوم” المذاع عبر فضائية “دي ام سي”: “كان لا بد أن نقف وقفة لأن الأمر تجاوز مراحل الغلاء جدا، وكان لازم الشعب المصري يكون له إرادة ويتكاتف على قلب رجل واحد”، موضحا أنه تم بدء التنسيق من خلال منصات التواصل الاجتماعي لعمل المقاطعة فى محافظة بورسعيد لمدة أسبوع.

وتابع وسام الصفتي، منسق حملة مقاطعة شراء الأسماك ببورسعيد: "تاني يوم على الفور انضمت لنا في حملة المقاطعة الإسكندرية ودمياط والإسماعيلية والسويس، وأصبحنا 5 محافظات، وفي خلال 4 أيام وصلنا لـ25 محافظة قاطعت شراء الأسماك، ووصلنا لـ40% انخفاض في الأسعار خلال 10 أيام».

وسام الصفتي حملة مقاطعة شراء الأسماك بورسعيد شراء الأسماك الاسماك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صدمة لـ أفشة في الأهلي بسبب قرار مثير من كولر

مرة أخرى| كلوب يعلن تفاصيل صادمة عن مشاجرته مع محمد صلاح

بدءا من السبت.. السعودية تعلن عن إجراءات جديدة لدخول مكة

صدمة قوية لجماهير الترجي قبل مواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

مي عمر تثير الجدل بفستان مكشوف

وفاة نجل رئيس مجلس السيادة السوداني في حادث سير بأنقرة

قبل مباراة توتنهام.. صدمة جديدة لـ محمد صلاح بعد أزمته مع كلوب

قرار عاجل من كاف بشأن مباراة الأهلي والترجي في نهائي أبطال أفريقيا

ترشيحاتنا

عمر كمال: الناس انتقدت تكريم كزبرة بالجامعة البريطانية.. وسابوا ابن خالد النبوي

فوزي لقجع: دعمنا ملف مصر في أمم إفريقيا 2019 وهاني أبوريدة صديقي

عمر كمال يفجر مفاجأة عن سبب رفضه الظهور مع رامز جلال

إجابات غامضة من انشيلوتي على تشكيل ريال مدريد أمام بايرن ميونخ بدوري الأبطال

مصطفى بكري: اتحاد القبائل العربية شريك رئيسي في عملية التنمية

تلاعبوا في الزيت والسكر.. محاكمة المتهمين بـ رشوة التموين الخميس المقبل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زوجها يواسيها.. بكاء ريم أحمد في عزاء والدتها

12 سلندر.. تفاصيل وإمكانيات سيارة «فيراري» الخارقة بأقوى محرك طبيعي

طريقة تحضير سلطة الرنجة بالطحينة

ليجينز أحمر.. هنا الزاهد تبرز رشاقتها في الجيم  

فيديو

نجمة في السماء.. عريس يقدم هدية غير تقليدية لزوجته ليلة الزفاف

تحذير من إصدار تأشيرة الزيارة .. محظورات الحج 2024 | فيديو

تحذير من هذا التوقيت.. حالة الطقس خلال الأسبوع الأخير من برمودة

موعد إطلاق أول بنك رقمي في مصر .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ميلاد شيرين أبو عاقلة

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: التضخم يواجه أسطورة الحلم الأمريكي

أحمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: رثاء محمد العزب.. فراق صعب لروح طيبة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية للأقزام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: معلم المرحلة.. وتطوير التعليم المصري

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: حملات مقاطعة اللحوم والأسماك ليست الحل

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: عمال مصر والجمهورية الجديدة

شريف نادي

شريف نادي يكتب: ليبيا وستيفاني خوري

اﻟﻤﺰﻳﺪ