سعري 300 جنيه في الفرح.. عمر كمال يكشف تفاصيل جديدة عن حياته

كشف مؤدي المهرجانات عمر كمال، تفاصيل جديدة عن حياته الشخصية، مشيرا إلى أنه عانى كثيرا في بدايته الفنية.



وأضاف عمر كمال، في لقاء مع الإعلامية أميرة بدر، مقدمة برنامج الخلاصة، المذاع عبر قناة النهار وان، اليوم الجمعة: "أنا مكنتش عارف أؤجر بدلة عشان اعرف اشتغل، وسعري زمان وفي بدايتي الفنية 300 جنيه في الفرح".

وحل عمر كمال، اليوم الجمعة، ضيفًا على برنامج خلاصة الكلام الذي تقدمه الإعلامية أميرة بدر على شاشة النهار، للحديث عن تعرضه لانتقادات لاذعة مؤخرًا بسبب السيارات الفارهة التي ظهر بها مع حمو بيكا وحسن شاكوش.

وكشف عمر كمال خلال لقائه مع أميرة بدر، عن الصعوبات التي واجهته في بدايته، ويرد على منتقدي أعماله، وهل يعيش قصة حب جديدة، وما هي مواصفات فتاة أحلامه وغيرها من الأسرار في حياته.