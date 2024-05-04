عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد شكري: ندمت على مغادرتي للأهلي.. ودياموند سيتواجد في الممتاز خلال موسمين

صدى البلد

أكد أحمد شكري، نجم النادي الأهلي ولاعب دياموند الحالي أنه ندم على قرار مغادرة الأحمر، مُشيرًا إلى أن فريقه الحالي سينجح في التأهل للدوري الممتاز خلال موسمين.


وقال أحمد شكري في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "نتعامل مع منظومة محترمة في دياموند، ووافقت على الانتقال لنادي في الدرجة الثالثة نظرًا لوجود مشروع في هذا النادي، الذي نشعر بأنه فريق كبير منذ البداية".


وأضاف: "رئيس النادي، مندوه الحسيني منذ أول يوم ويوفر المستحقات المالية، ويلبي احتياجات الجهاز الفني، وهذه عوامل تساهم في نجاح أي نادي".


وتابع: "أعتقد أن نادي دياموند سيتواجد في الدوري الممتاز خلال موسمين، لأنهم يسيرون خطوة بخطوة نحو الأمام، وأتمنى أن نتواجد في أقرب في الدوري الممتاز".


وأكمل: "كنا محظوظين باللعب مع الجيل الذهبي للأهلي.. التواجد مع هذا الجيل يدل على أن اللاعب رائع للغاية، هذا هو أفضل جيل للكرة المصرية، ولكن الثورة وبعض الظروف المختلفة أثرت علينا كثيرًا، وهناك مدربين لا يحبون مميزات بعض اللاعبين".


وواصل: "كان لدي خيار الاستمرار مع النادي الأهلي، قبل أن أغادر النادي، لكنني فضلت أن أغادر، وندمت على ذلك، ولكن حينها كنت وصلت لمرحلة غير جيدة من الناحية الفنية".

شكري - الأهلي دياموند أخبار الدوري الممتاز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جمع متعلقاته من النادي الأهلي .. قرار مفاجئ يغضب أفشة

نجمة في السماء.. عريس يقدم هدية غير تقليدية لزوجته ليلة الزفاف

استبعاد الثلاثي.. قرار حاسم من كولر بشأن أفشة

ايدها بتترعش.. تأثر شيرين عبد الوهاب فى حفل الكويت l تعرف على السبب

فستان قصير وبوت طويل.. هيفاء وهبي تبرز أنوثتها في البحرين

ابتدا المشوار .. آمال ماهر تتخذ قرارا مفاجيء على مسرح حفلها بالسعودية

سيد عبد الحفيظ يوجه رسالة هامة لجمهور الأهلي

فى ذكري ميلاد زينات صدقي .. تزوجت مرتين والسادات أنقذها بقرار جمهوري

ترشيحاتنا

ميليشيا الحوثي تعلن بدء مرحلة جديدة من التصعيد ضد إسرائيل

تحذير من الأرصاد| اضطراب الملاحة وارتفاع الأمواج في البحر المتوسط.. ممنوع السباحة

خليك ناصح ووفر.. 4 نصائح للتسوق عبر الإنترنت دون إنفاق الكثير من المال

ياسمينا العبد تكشف تفاصيل تطورات دورها فى "البحث عن علا 2" l خاص

أحمد شكري: ندمت على مغادرتي للأهلي.. ودياموند سيتواجد في الممتاز خلال موسمين

فى 3 مولات .. منافذ جديدة لاستخراج جوازات السفر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بتصميم الذكاء الاصطناعي.. تسريب صور كاديلاك إسكاليد-V الجديدة| ما موعد طرحها؟

لو بتحبي رجل من برج الدلو.. اعرفي أفضل طريقة للتعامل معه

غضب أمريكي بعد زيارة إيلون ماسك للصين خلال معرض بكين للسيارات..ما السبب؟

قبل شم النسيم.. 5 طرق مختلفة لعمل الرنجة بالبطارخ

فيديو

ايدها بتترعش.. تأثر شيرين عبد الوهاب فى حفل الكويت l تعرف على السبب

دموعك غالية .. شيرين تدخل فى نوبة بكاء على المسرح في الكويت

نجمة في السماء.. عريس يقدم هدية غير تقليدية لزوجته ليلة الزفاف

تحذير من إصدار تأشيرة الزيارة .. محظورات الحج 2024 | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ميلاد شيرين أبو عاقلة

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: التضخم يواجه أسطورة الحلم الأمريكي

أحمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: رثاء محمد العزب.. فراق صعب لروح طيبة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية للأقزام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: معلم المرحلة.. وتطوير التعليم المصري

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: حملات مقاطعة اللحوم والأسماك ليست الحل

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: عمال مصر والجمهورية الجديدة

شريف نادي

شريف نادي يكتب: ليبيا وستيفاني خوري

اﻟﻤﺰﻳﺪ