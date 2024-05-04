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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه اليوم

صدى البلد

شهد سعر الدرهم الإماراتى أمام الجنيه المصرى بالبنوك المصرية ثباتا اليوم، السبت،3-5-2024، مسجلاً فى البنك الأهلي المصرى سعر 13.06 جنيه للشراء، و13.05 جنيه للبيع، كما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 13.07 جنيه للشراء، و13.03جنيه للبيع.

 

 

وجاء سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالى:

 

 سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى

 

13.07 جنيه للشراء.

 

13.03 جنيه للبيع.

 

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى

 

13.06 جنيه للشراء.

13.05 جنيه للبيع

 

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر

 

 13.06 جنيه للشراء.

13.05 جنيه للبيع.

 

 سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية

13.06 جنيه للشراء. 

13.02 جنيهًا للبيع.

 

سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

 

13.12 جنيه للشراء.

13.09 جنيه للبيع.

 

سعر الدرهم الإماراتى في بنك البركة

 

13.05 جنيه للشراء.

12.84 جنيه للبيع.

 

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك قناة السويس

 

13.06 جنيه للشراء.

13.02 جنيها للبيع.

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