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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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اقتصاد

الإسكان: دفع العمل بالطرق والمرافق بالأراضي المضافة حديثا لمدينتي سفنكس والشروق

صدى البلد

أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه يتم دفع العمل بمشروعات الطرق والمرافق الجاري تنفيذها بمدينتي سفنكس الجديدة والشروق، لسرعة توفيق أوضاع الأراضي المضافة للمدينتين، وذلك في إطار تشجيع المواطنين على تقنين و توفيق أوضاع أراضيهم، وخلق مجتمعات عمرانية جديدة مخططة.

وفي السياق نفسه، أعلن جهاز تنمية مدينة سفنكس الجديدة، عن البدء في تنفيذ مشروع " تنفيذ الفرمة التمهيدية وخط مياه قطر ٤٠٠/٥٠٠مم بالطريق الرابط من توسعات مدينة الشيخ زايد بالقرار الجمهوري ٧٧ لسنة ٢٠١٧ حتى محور سفنكس الجديدة كمرحلة أولى ضمن المرحلة العاجلة للمدينة.

وأوضح رئيس المهندس أحمد إبراهيم أنور، رئيس جهاز المدينة، أن هذا المشروع هو باكورة المشروعات المطروحة لتوصيل المرافق بالمرحلة الأولى العاجلة للمواطنين وأصحاب الأراضي الذين قاموا بتقنين أوضاع أراضيهم خلال الفترة الماضية.

وقال رئيس جهاز مدينة سفنكس الجديدة إنه جارٍ حالياً التصميم والتخطيط لترفيق باقي المراحل العاجلة بالمدينة حتى يتمكن المواطنون وأصحاب الأراضي القائمون بتقنين وتوفيق أوضاعهم من الاستفادة منها فور تنفيذها في القريب العاجل.

وفي السياق ذاته، تابع المهندس على سعد، رئيس جهاز مدينة الشــروق، يرافقه مسئولو الجهاز  الأعمال الجارية بمشروع تنفيذ خط مياه الشرب الرئيسى والخاص بتغذية منطقة الرابية، إحدى مناطق الامتداد المضافة لمدينة الشروق.

واطلع رئيس جهاز مدينة الشروق على المخططات التنفيذية بموقع العمل والموقف الحالى للخط والذى يبلغ طوله حوالى 1700 متر، وبقطر 710 مم، حيث أوضح المهندس على سعد، أن الأعمال تسير طبقاً للخطة المستهدفة حيث وصلت نسبة الإنجاز إلى 60%. 

ووجه رئيس الجهاز الشركة المنفذة بدفع البرامج الزمنية لتحقيق التنمية المطلوبة بتلك المناطق، واستجابةً لرغبات حائزى قطع الأراضى بمنطقة الرابية المضافة لمدينة الشروق وتحويلها إلى مناطق حضارية.

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