برشلونة يقترب من التجديد لنجم الفريق بفرمان من تشافي

بات فريق برشلونة الإسباني على وشك تجديد عقد قائده سيرجي روبيرتو، بما يضمن استمراره في صفوف الفريق الكتالوني في الموسم المقبل.

وينتهي عقد اللاعب الإسباني في نهاية الموسم الحالي، ورغم وجود الحق في التوقيع مع أي نادٍ آخر، فإن روبيرتو انتظر عرضًا من برشلونة.

ووفقًا لشبكة سكاي سبورتس، يتجه برشلونة نحو التوصل لاتفاق نهائي مع روبيرتو في اجتماع قادم بين إدارة النادي واللاعب.

يعزى تجديد عقد روبيرتو إلى رغبة المدير الفني تشافي هيرنانديز في الاحتفاظ به كجزء أساسي من الفريق.

تشافي أكد في العديد من المناسبات رغبته في بقاء روبيرتو، الذي يعتبره قائدًا للفريق داخل الملعب وخارجه.

كانت التقارير تشير إلى أن روبيرتو كان مرشحًا للرحيل في حال مغادرة تشافي بنهاية الموسم، لكن كل شيء تغير بعد إقناع إدارة النادي تشافي بالبقاء.

برشلونة يحتل المركز الثاني في الدوري الإسباني، ويسعى لاستمرار نجومه الرئيسيين من أجل تحقيق النجاحات في المواسم المقبلة.