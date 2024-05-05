الزمالك يتوج ببطولة إفريقيا للكرة الطائرة للسيدات على حساب الأهلي

تُوج الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك "سيدات"، بلقب بطولة أفريقيا للأندية، وذلك بعد فوزه على الأهلي بنتيجة 3- 2، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، على الصالة المغطاة بالنادي الأهلي، في نهائي البطولة.

الزمالك يتوج ببطولة إفريقيا للكرة الطائرة

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي:

29- 27 لصالح الأهلي

25 -18 لصالح الزمالك

25- 13 لصالح الأهلي

25- 21 لصالح الزمالك

15- 13 لصالح الزمالك

بهذا التتويج، يحافظ الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك "سيدات"، على لقبه للعام الثاني على التوالي، ويتأهل إلى نهائيات كأس العالم للأندية.

ويتكون الجهاز الفني لفريق طائرة الزمالك "سيدات" من : "أحمد مصطفى رئيساً، أحمد فتحي مديراً فنياً، أشرف عبدالعال مدرباً، بلال وتوت مخططاً للأحمال، عبدالرحمن إبراهيم محللاً، سمية ناجح أخصائياً للعلاج الطبيعي، هبة حسنين إدارياً.