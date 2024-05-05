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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تطورات أزمة فيتوريا.. اتحاد الكرة يفشل في الوصول إلى المحامي

صدى البلد

كشف الإعلامي أمير هشام، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن تطورات أزمة مستحقات روي فيتوريا المدير الفني السابق لمنتخب مصر.

 

وقال أمير هشام عبر بلس 90 : اتحاد الكرة يفشل حتى الآن في الوصول إلى محامي فيتوريا لحل أزمة دفع الشرط الجزائي بعد مطالبة البرتغالي يعقده كاملًا ردًا على تصريحات جمال علام رئيس الاتحاد.

 

يذكر أن جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، قال إن أزمة المستحقات المالية للبرتغالي روي فيتوريا المدير الفني السابق لمنتخب مصر، انتهت تماما.

 

وأوضح جمال علام في حواره مع برنامج "الهداف" مع الإعلامي أحمد عبد الباسط على قناة cbc أن اتحاد الكرة تلقى ردا من وزارة الشباب والرياضة بشأن الفتوى القانونية لعقد روي فيتوريا.

 

وأكد علام أن المدرب البرتغالي سيحصل على جميع مستحقاته المالية المتعلقة بالشرط الجزائي، وأن الملف أغلق تماما، مشيرا إلى أن مساعدي فيتوريا أيضا حصلوا على مستحقاتهم المالية كاملة.

جمال علام أبرز تصريحات فيتوريا ‭ ‬اتحاد‭ ‬الكرة ازمة فيتوريا

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