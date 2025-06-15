"الزراعة" تناقش أوضاع مراكز تجميع الألبان في 3 محافظات

عقدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعا تنسيقيا موسعا بمديرية الطب البيطري بمحافظة البحيرة، لمناقشة أوضاع مراكز تجميع الألبان في محافظات البحيرة والغربية والمنوفية.

وقال الدكتور عبدالرشيد غانم المنسق العام لتطوير مراكز تجميع الألبان، أن ذلك الإجتماع يأتي في إطار الجهود المتواصلة لتطوير منظومة مراكز تجميع الألبان وتحسين إنتاجية الثروة الحيوانية، تنفيذا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، وبالتنسيق مع الدكتور حامد الأقنص رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية والدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة.

وأشار غانم إلى أن الاجتماع ضم بعض من قيادات مديريات الطب البيطري والزراعة بمحافظات البحيرة، الغربية، والمنوفية، بهدف دفع عجلة التنمية في هذا القطاع الحيوي، حيث تم مناقشة أوضاع مراكز تجميع الألبان المطورة والمعتمدة في المحافظات الثلاث، مع التركيز على استلام طلبات الدعم للعجلات المستوردة والمحسنة، بالإضافة إلى المعدات البيطرية اللازمة.

وأضاف المنسق العام لتطوير مراكز تجميع الألبان، أنه تم وضع ضوابط واضحة لهذا الدعم، تشمل رخص التشغيل، ووجود ضامن، وإقرار مالي من المستفيد يحدد نسبة المساهمة المطلوبة، لافتا إلى أنه تم أيضا استعراض خصائص ومزايا السلالات المستوردة والمحسنة، وذلك لضمان رفع كفاءة الموردين وتحقيق مواصفات إنتاج تتوافق مع احتياجات مصانع ألبان الأطفال، مما يساهم في توفير منتجات ذات جودة عالية للسوق المحلي.

وأكد غانم على أهمية دعم الموردين أصحاب المراكز المطورة من خلال توفير وسائل تبريد ونقل حديثة، بالإضافة إلى تعزيز فرص تسويق منتجاتهم، وذلك بهدف تحقيق دخل اقتصادي مستدام للمربين، وتعزيز القيمة المضافة لمنتجات الألبان محليًا، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني.

وأوضح أنه تم استعراض طلبات دعم لـ 548 رأس ماشية مستوردة و 50 عجلة محسنة مصرية، كما تم التأكيد على ضرورة متابعة المصانع ومراكز الألبان غير المطورة في المحافظات الثلاث، وتكثيف برامج الإرشاد والتوعية الموجهة لصغار المربين والموردين لضمان تطبيق أفضل الممارسات.