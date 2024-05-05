عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدحت شلبي يعلق على عدم مشاركة الشناوي في مباراة الإسماعيلي

صدى البلد

علق الإعلامي مدحت شلبي، علي  محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وأنه لم يكن يُعاني من أي إصابة قبل مواجهة الإسماعيلي في بطولة الدوري.
 

وقال مدحت شلبي، في تصريحات تلفزيونية: "أنا أتصور أن محمد الشناوي، لم يعاني بأي شد في السمانة، محمد الشناوي، في التمرين الأخير قبل مباراة الإسماعيلي، قال للجهاز الفني إنه يُعاني من شد في السمانة".
 

وأضاف: "أنا وقتها كنت لا أقدم البرنامج، وقلت لأصدقائي هذا شد سمانة سياسي وليس طبيا، لأنه لو كمل التمرين بشكل طبيعي، كولر كان سيشرك مصطفى شوبير، في مباراة الإسماعيلي والشناوي يرفض أن يجلس على دكة البدلاء لمصطفى شوبير".

 

وتابع: "أعلم أن عندما يكون لاعب نجمه ساطع، ويلعب في النادي الأهلي وهو حارس مصر الأول والمنتخب لسنوات طوال، هيبقى صعب عليه جدًا يقعد على الدكة بديل، وبالتالي هو قال سمانتي تعبانة، سلامة سمانتك ياحمادة".
 

وواصل: «أنا على يقين أنها أمور تتعلق بعدم قدرته النفسية على الجلوس على الدكة لمصطفى شوبير.
 

وأختتم : "إحساسي أن كولر، سيعطي فرصة لمحمد الشناوي، في مباراتي الاتحاد السكندري وبلدية المحلة ".

الاتحاد السكندري الاعلامي مدحت شلبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مباراة الاسماعيلي محمد الشناوي مصطفى شوبير مواجهة الإسماعيلي نادي الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

3 جنيهات| مفاجأة في سعر الدولار رسميا الآن بالبنوك

الأهلي يوقع غرامة مالية على أفشة.. تفاصيل

حاجة تكسف| نجم الزمالك يثير الجدل بعد فوز الأهلي على الجونة بثلاثية

محمد فضل: أفشة أخطأ وهذا الأمر غير مقبول في الأهلي

انخفاض جديد في أسعار الدواجن اليوم.. والبانيه مفاجأة

شاهد رد فعل خالد الغندور بعد فوز الأهلي على الجونة بثلاثية

حقيقة هروب مجدي أفشة من الأهلي

400 جنيه| مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن قبل شم النسيم

ترشيحاتنا

أسعار الذهب اليوم الأحد 5 مايو 2024.. وهذه قيمة عيار 21

أهالي الأسرى الإسرائيليين لنتنياهو: التاريخ لن يسامحكم إذا ضيعتم فرصة الصفقة

محمد فضل: كولر يقوم بتدوير مثالي للاعبين.. وأزمة جونياس مضحكة

الشرطة الأسترالية تق.تل متطرفا شنّ هجوما بسـ.كين

مصادر تكشف عن أكبر عدو لإتمام صفقة وقف حرب غزة في القاهرة

منع الانتظار أمام الكنائس.. تعرف على الحالة المرورية يوم عيد القيامة المجيد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أهم 7 نصائح لزيادة مدى بطارية سيارتك الكهربائية

كاش مايوه.. ناهد السباعي تثير الجدل من البحر

سواء كان صديقك أو زميلك في العمل.. 8 طرق للتعامل مع الشخص النرجسي

أول ظهور في جدة.. فساتين آمال ماهر تلفت الأنظار بحفل السعودية

فيديو

روبي تخطف الأنظار بوزنها الزائد في أغنية الليلة حلوة .. تفاصيل

رنا سماحة : لم أتردد لحظة في غناء رباعيات مسلسل رحيل |خاص

الأرض على وشك الاصطدام بكويكب غامض من القمر.. ماذا يحدث؟

النجاح بيلبقلك .. عبير نعمة تشيد بـ حفل أمال ماهر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: انتهاء التكليف وبدء التشريف

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عيد تجدد الحياة

نهال علام

نهال علام تكتب: كيرياليسون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: مكاتب التأهيل في مرمى النيران

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: بين العيد والحدود

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحلى من الشرف مفيش.. ذكرى ميلاد توفيق الدقن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ميلاد شيرين أبو عاقلة

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: التضخم يواجه أسطورة الحلم الأمريكي

اﻟﻤﺰﻳﺪ