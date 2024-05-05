مدحت شلبي يعلق على عدم مشاركة الشناوي في مباراة الإسماعيلي

علق الإعلامي مدحت شلبي، علي محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وأنه لم يكن يُعاني من أي إصابة قبل مواجهة الإسماعيلي في بطولة الدوري.



وقال مدحت شلبي، في تصريحات تلفزيونية: "أنا أتصور أن محمد الشناوي، لم يعاني بأي شد في السمانة، محمد الشناوي، في التمرين الأخير قبل مباراة الإسماعيلي، قال للجهاز الفني إنه يُعاني من شد في السمانة".



وأضاف: "أنا وقتها كنت لا أقدم البرنامج، وقلت لأصدقائي هذا شد سمانة سياسي وليس طبيا، لأنه لو كمل التمرين بشكل طبيعي، كولر كان سيشرك مصطفى شوبير، في مباراة الإسماعيلي والشناوي يرفض أن يجلس على دكة البدلاء لمصطفى شوبير".

وتابع: "أعلم أن عندما يكون لاعب نجمه ساطع، ويلعب في النادي الأهلي وهو حارس مصر الأول والمنتخب لسنوات طوال، هيبقى صعب عليه جدًا يقعد على الدكة بديل، وبالتالي هو قال سمانتي تعبانة، سلامة سمانتك ياحمادة".



وواصل: «أنا على يقين أنها أمور تتعلق بعدم قدرته النفسية على الجلوس على الدكة لمصطفى شوبير.



وأختتم : "إحساسي أن كولر، سيعطي فرصة لمحمد الشناوي، في مباراتي الاتحاد السكندري وبلدية المحلة ".