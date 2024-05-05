أفراح واستقبالات عيد القيامة بإيبارشية ميت غمر |صور

احتفلت إيبارشية ميت غمر ودقادوس ومدن الشرقية وتوابعها، اليوم، بعيد القيامة المجيد، وتصدرت صلوات قداس العيد وتهنئة قيادات محافظة الدقهلية مظاهر الاحتفال.

بدأت صلوات قداس العيد مساء أمس السبت وانتهت بعد منتصف الليل، وصلى نيافة الأنبا صليب أسقف الإيبارشية القداس بكنيسة الشهيد مار جرجس (مقر المطرانية) وشاركه الآباء الكهنة وخورس الشمامسة وأعداد كبيرة من الشعب.

بينما قدمت قيادات المحافظة التهنئة بالعيد صباح اليوم بمقر المطرانية، وكان على رأس المهنئين الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية والقيادات التنفيذية والمحلية ونواب البرلمان.

شارك في استقبال المهنئين إلى جانب نيافة الأنبا صليب الآباء كهنة الإيبارشية والأراخنة.