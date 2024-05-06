يوم تاريخي.. فرج عامر يعلق على أداء التحكيم المصري

شارك فرج عامر، رئيس نادي سموحة، منشورا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب: "أتوقع أن يكون اليوم هو يوم تاريخي في التحكيم المصري . ونقطة انطلاقة جديدة نحو الافضل ، خاصة بعد كل ما اثير واصبح لا مجال لاخفاء او التغاضي عن اي خطأ تحكيمي في عالم كرة القدم المصرية".

علق فرج عامر، رئيس نادي سموحة، على فوز سموحة على نادي الزمالك بالدوري الممتاز.

وكتب: “هي دي حلاوة كرة القدم ، الفوز لمن يبذل الجهد”.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، منح اللاعبين راحة الإثنين، من التدريبات الجماعية؛ بعد خوض مباراة سموحة في الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.