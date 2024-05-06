لاعب نهضة بركان: سنبذل قصارى جهدنا للتتويج بالكونفدرالية أمام الزمالك

وعد لاعب وسط نهضة بركان، ياسين لبحيري، جماهير فريقه ببذل أقصى جهدهم لتحقيق الفوز والتتويج بلقب الكونفدرالية.

يستعد نهضة بركان لمواجهة الزمالك في المباراة النهائية، حيث سيقام اللقاء الأول في المغرب والثاني في القاهرة بعد أسبوع.

وأكد لبحيري على ضرورة إثبات جدارتهم وتحقيق الفوز في المباراة القادمة.

وفي تصريحاته لصحيفة المنتخب المغربية، أشاد لبحيري بقوة الفريق وبالقدرات التنافسية التي يمتلكها، مؤكداً أن لديهم الطموح للتتويج باللقب القاري وختم الموسم ببطولة كبيرة.

وأضاف أن فريقه مستعد لمواجهة التحديات والمنافسة مع الزمالك، مشيراً إلى أنهم يتطلعون إلى تقديم أداء قوي وإسعاد جماهيرهم.

وعبر عن حزنه لانسحاب اتحاد العاصمة، مشيراً إلى أن ذلك لم يثنيهم عن التطلع للتتويج بالبطولة، مؤكداً أن المباراة القادمة ستكون صعبة لكنهم مستعدون لبذل كل جهدهم والتضحية من أجل تحقيق الفوز ورسم البسمة على وجوه جماهيرهم المتحمسة.