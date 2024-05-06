أحمد حسن: قرار جديد من كولر بشأن كهربا قبل مباراة الاتحاد بالدوري

أعلن أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق، إعادة اللاعب محمود كهربا لقيادة هجوم الأهلي عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب أحمد حسن:" كولر يدرس إعادة كهربا لقيادة هجوم الأهلي فى مباراة الاتحاد بهدف إراحة وسام أبو على الذى شارك أساسياً فى ٤ مباريات متتالية مؤخرا".

أعلنت شركة تذكرتي فتح باب الحجز لتذاكر مباراة الاهلي و الاتحاد السكندري المقرر لها الثلاثاء المقبل في اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة لبطولة الدوري الممتاز ٢٠٢٣- ٢٠٢٤ .

وواصل الفريق الكروي الأول في نادى الاتحاد السكندري، بقيادة طارق العشري، المدير الفني للفريق، تدريباته اليومالسبت، استعدادا لمواجهة النادي الأهلي، ضمن مؤجلات الجولة التاسعة من بطولة الدوري، والمقرر إقامتها يوم الثلاثاءالمقبل 7 مايو الجاري، على أرض ملعب استاد القاهرة الدولي.