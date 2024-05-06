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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استمرت نصف ساعة.. انتهاء المحادثة الهاتفية بين بايدن ونتنياهو

نتنياهو وبايدن
نتنياهو وبايدن

أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، أن المكالمة بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو انتهت واستغرقت نصف ساعة.

وسبق وأعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيتحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاثنين، بعد أن دعا الجيش الإسرائيلي الفلسطينيين إلى إخلاء شرق رفح قبيل هجوم على المدينة بجنوب غزة.

ويأتي إعلان إسرائيل على الرغم من قول واشنطن مرارا وتكرارا إنها لا تؤيد غزو رفح دون خطة كاملة لمساعدة المدنيين الذين يحتمون هناك، وعلى الرغم من المحادثات الجارية مع حماس لوقف إطلاق النار.

وقال متحدث باسم مجلس الامن القومي لوكالة فرانس برس "لا يمكننا الحديث عن عمليات الجيش الاسرائيلي. لقد أوضحنا للحكومة الاسرائيلية وجهات نظرنا بشأن الغزو البري الكبير لرفح وسيتحدث الرئيس مع رئيس الوزراء اليوم".

تابع "ما زلنا نعتقد أن صفقة الرهائن هي أفضل وسيلة للحفاظ على حياة الرهائن وتجنب غزو رفح، حيث يلجأ أكثر من مليون شخص.

ودعا الجيش الإسرائيلي يوم الاثنين إلى إجلاء الفلسطينيين من شرق رفح بعد هجوم صاروخي شنه نشطاء حماس على منطقة حدودية بين غزة وإسرائيل أدى إلى مقتل أربعة جنود إسرائيليين.

وجاءت دعوة الإخلاء في أعقاب خلاف حاد بين إسرائيل وحماس حول مطالب الجماعة بإنهاء الحرب المستمرة منذ سبعة أشهر، خلال محادثات نهاية الأسبوع في القاهرة.

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