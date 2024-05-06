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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بعد تحذيرات الاحتلال باجتياح رفح.. الجبلاوي: 1.5 مليون فلسطيني معرضون للموت

النائب محمد الجبلاوي
النائب محمد الجبلاوي عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب

قال النائب محمد الجبلاوي عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، وعضو اتحاد القبائل العربية ، ان تحذيرات اسرائيل لسكان المناطق في شرق رفح الفلسطينية بأقصى جنوب غزة، إلى "الإخلاء الفوري يؤكد انها لا تبالي بقرار مجلس الامن الذي طالبها بوقف إطلاق النار ، كما يعرض حياة ١.٥ مليون فلسطيني للهلاك والخطر والموت  متسائلا: أين المجتمع الدولي من تلك المجازر والإبادة الجماعية  لشعب باكمله .

وأضاف الجبلاوي خلال تصريحات له اليوم ان الفترة الماضية ومنذ بداية هذه الحرب علي فلسطين ومصر كانت دائمة تعمل علي ايجاد حلول للتفاوض بين الطرفين لوقف إطلاق النار ، موضحا ان موقف  اسرائيل غير واضح بعد عد كبير من المفاوضات وهو سيجعلها مسؤلة امام المجتمع الدولي عن هذه الجرائم  التي ارتكبت في حق الشعب الفلسطيني الأعزل

وأفاد الجبلاوي ان مصر ستظل الداعم الاول للقضية الفلسطينية ، وان المصريين خلف قيادتهم السياسية في كافة الاجراءات اللازمة لحماية امن مصر القومي ، مشددة ان مصر ما زالت تتفاوض مع الجانبين لوقف إطلاق النار ، كما أدان الجبلاوي حماس لعدم التزامها بالمفاوضات وقيامها بعملية جديدة امس بضربها لكرم ابو سالم .

وطالب الجبلاوي بالوقف الفوري لإطلاق النار علي الفلسطينين العزل، وضرورة وصول كافة المساعدات لهم دون قيد ، كما شدد على ضرورة فتح تحقيق دولي في كل ما يحدث من جرائم  ترتكب في حق الأشقاء الفلسطينيين.

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